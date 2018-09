SUPER TECH: Os 5 produtos mais incríveis do mês de setembro

–

O drone bom e barato

Os drones mais acessíveis sempre têm falhas sérias. Ou eles são difíceis de pilotar, ou têm pouca autonomia, ou gravam vídeo tremido e em baixa resolução. Mas surgiu a primeira exceção: o Tello, que foi criado pela marca chinesa DJI (a mesma dos sofisticados Mavic e Phantom) e custa US$ 99 – no Brasil, o preço oficial é R$ 549. Ele filma em resolução 720p com estabilização eletrônica de imagem, tem alcance de 100 metros e bateria para 13 minutos de voo. Você pilota usando controles virtuais, exibidos na tela do seu celular, mas também dá para usar um joystick Bluetooth, que custa R$ 100. O drone é estável, tem sistema anticolisões e pousa automaticamente na sua mão (basta estendê-la no ar).

–

A garrafa autolimpante

Ter uma garrafinha reutilizável ajuda você a se lembrar de beber água – e evita o uso de copos descartáveis. O problema é que, se você não lavá-la todo santo dia, ela fica contaminada por bactérias. A garrafa LARQ (US$ 99) resolve isso, pois tem uma lâmpada ultravioleta embutida, que esteriliza automaticamente o bocal e, de quebra, purifica a água. A garrafa é alimentada por uma bateria, que só precisa ser recarregada a cada 3 meses.

–

Satélites no celular

O adaptador Somewear conecta o seu celular à rede de satélites Iridium, que cobre 100% da superfície terrestre – e serve para pedir ajuda se você se perder no mato, estiver à deriva no mar etc. O aparelho vai custar US$ 350, mais uma mensalidade de US$ 15 (o telefone Iridium convencional, que parece um tijolo, custa o triplo disso).

–

Sem deixar a comida estragar

Todo mundo já esqueceu comida na geladeira e teve de jogá-la fora. O pote Ovie Smarterware promete acabar com isso. Você aperta um botão e diz o que está guardando nele (“carne assada”, por exemplo). O pote reconhece a comida e calcula quantos dias ela vai durar. E mais tarde avisa, por meio de um app no seu celular, quais coisas da sua geladeira estão a ponto de estragar – inclusive sugerindo receitas com elas. O kit com 3 potes vai custar US$ 90.

–

O seu notebook não roda games?

A placa de vídeo exCore promete ser a solução. É uma caixinha que pode ser conectada a qualquer notebook (Windows ou Mac) que tenha entrada Thunderbolt – e aumenta dramaticamente a performance, pois tem processador GeForce GTX1050 e 4 GB de memória. Deve ser lançada em dezembro, por US$ 400.