Tech: os 4 gadgets mais interessantes de dezembro

Você usaria este capacete?

O Microclimate Air (US$ 300) funciona como uma supermáscara, envolvendo toda a cabeça. Ele tem dois ventiladores internos que puxam o ar, quatro filtros HEPA (que eliminam o novo coronavírus) e um sistema que evita o embaçamento do visor frontal, que é de acrílico. O capacete pesa 1 kg, é acolchoado por dentro, e sua bateria dura oito horas.

O relógio que extrai energia “do ar”

Ele se chama Atmos, foi criado pela empresa suíça Jaeger-LeCoultre, e é alimentado por pequenas variações de temperatura no ambiente. Quando isso acontece, um gás encapsulado dentro do relógio se expande ou contrai, gerando energia para movimentar as peças do aparelho – que não usa baterias nem corda. Custa US$ 28 mil.

Ressonância magnética portátil

As máquinas de ressonância são monstros que pesam 10 a 15 toneladas e custam milhões de dólares. A Hyperfine, que já está à venda nos EUA por US$ 260 mil, é diferente: ela é um carrinho, que pode ser levado até a cama onde o paciente está. Também gasta 35 vezes menos eletricidade que os modelos tradicionais (que chegam a consumir 100 mil watts).

Um vinil tangencial

Os toca-discos convencionais têm um problema: o ângulo da agulha em relação aos sulcos muda conforme ela percorre o disco, e isso causa distorção no som. O Bang & Olufsen 4000c (US$ 12 mil) resolve isso, porque seu braço é tangencial: se desloca para o lado, mantendo sempre o mesmo ângulo em relação ao disco.