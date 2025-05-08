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Tecnologia

Tech: os 4 gadgets mais interessantes de maio de 2025

Um robô que limpa a casa com ozônio, halteres que ajustam o peso sozinhos, vídeo anamórfico nas GoPro - e um teclado gamer tão bom que foi proibido.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 Maio 2025, 12h00
Imagem de um teclado preto com luzes multicoloridas debaixo das teclas.
 (Razer/Reprodução)
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O teclado ilegal

O Razer Huntsman V3 Pro usa switches (os sensores que ficam sob as teclas) do tipo analógico, com sensibilidade ajustável. Mas o mais interessante é o recurso Snap Tap, para games de tiro.

Se você estiver andando para a esquerda (pressionando A), por exemplo, pode virar para a direita (apertando D) antes mesmo de soltar a tecla anterior: o teclado entende o comando mesmo assim. Isso torna os movimentos mais ágeis, e dá uma bela vantagem nos jogos – tanto que o Snap Tap já foi proibido em alguns deles, como Counter-Strike 2.

Imagem, em fundo branco, de um kit de musculação contendo dois halteres.
(Technogym/Reprodução)

Halteres digitais

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A estação de treino Connected Dumbbells, da marca Technogym, tem halteres que mudam de peso, ficando com 2 kg a 24 kg, de acordo com o seu plano de musculação (que você configura num app) e o exercício que você está realizando.

O aparelho “gruda” automaticamente mais ou menos placas de massa nos halteres – que também contam o número de repetições e a quantidade de peso deslocado. Um produto bem interessante. Pena que custe tão caro: no Brasil, é vendido por R$ 40.890.

Imagem de um trio de ciclista no alto de uma montanha. Em destaque, à esquerda, vê-se a o novo modelo da câmera GoPRO Anamorphic.
(GoPRO/Montagem sobre reprodução)
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GoPro anamórfica

As lentes anamórficas “espremem” a imagem, capturando um ângulo de visão maior. Depois, quando você vai assistir ao que gravou, o vídeo é descomprimido e volta a ficar no formato correto – sem as deformações típicas das lentes grande-angulares.

Essa tecnologia foi criada para o cinema, e é muito usada em Hollywood. Agora chega à câmera GoPro, que está ganhando uma lente anamórfica (US$ 130). A lente é compatível com a GoPro Hero13 (US$ 400) e permite filmar no formato ultrawide 21:9 (bem mais largo que o 16:9 convencional).

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Imagem de um aspirador robótico.
(Eufy/Montagem sobre reprodução)

Lavagem com O3

Além de limpar carpetes e pisos de madeira, o aspirador robótico eufy S1 Pro lava pisos frios, com água. Ele também gera o próprio ozônio, que é usado para desinfetar o chão (e promete eliminar 99,99% das bactérias).

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A base de carregamento do aspirador [a torre vertical, na foto acima] faz a eletrólise da água, separando os átomos de hidrogênio e oxigênio – que então são combinados ao oxigênio do ar, formando ozônio (O3), que é naturalmente antisséptico.

O aspirador, que custa US$ 1.500, volta sozinho para a base quando precisa recarregar a bateria.

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