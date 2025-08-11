Tech: os 4 produtos mais interessantes de agosto de 2025

Contra a bagunça

O aspirador robótico Roborock Saros Z70 (US$ 2.600) limpa carpetes e tapetes, lava e enxuga pisos frios, e volta sozinho para sua base carregadora (na qual ele também deposita a sujeira) ao terminar o trabalho.

E tem um truque a mais: se encontrar alguma coisa jogada pela casa (como um sapato, por exemplo), ele abre um compartimento e estende um bracinho para pegar o objeto – que ele então leva até a Store Box, uma caixa que acompanha o robô (e que você pode colocar em qualquer lugar da casa). O braço tem força suficiente para pegar objetos de até 300 gramas.

Guidão eletrônico

O Flitedeck Premium, da marca alemã Flite, tem navegação por GPS, sistema localizador (para achar a bike em caso de roubo ou furto), detecção de acidentes (avisa automaticamente um contato, por SMS, se você cair) e exibe notificações do seu smartphone.

Todas as funções são controladas por uma tela sensível ao toque. O guidão tem entrada para chip de internet 5G e, segundo seus criadores, pode ser instalado na maioria das bicicletas. Só não é barato: custa 1.800 euros.

Continua após a publicidade

Duas em uma

O Huawei Pura 80 Ultra tem três câmeras traseiras, como a maioria dos smartphones. Mas uma delas é bem diferente: possui duas lentes zoom intercambiáveis, que ficam dentro do aparelho e você seleciona com um clique (isso aciona uma engrenagem que movimenta as lentes).

A primeira, que oferece o máximo de qualidade óptica, tem zoom de 3,7x; já a segunda alcança 9,4x. O Pura 80 vem com o sistema operacional HarmonyOS, da Huawei, e custa 10 mil yuans (o equivalente a R$ 7.700) na China.

Continua após a publicidade

Uma forcinha a mais

O exoesqueleto Hypershell Carbon X (US$ 1.800) é o primeiro desenvolvido para uso esportivo – em trilhas, subidas de montanha e outros percursos difíceis. Ele fica encaixado no quadril e tem dois motores elétricos, com 400 watts de potência cada um, que aumentam a força das pernas.

Segundo o fabricante, isso reduz em 30% o esforço físico necessário para andar, pedalar ou mesmo correr (nesse caso, o aparelho ajuda a alcançar até 20 km/h de velocidade). O exoesqueleto pesa apenas 1,8 kg, e sua bateria promete 17,5 km de autonomia.