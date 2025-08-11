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Tecnologia

Tech: os 4 produtos mais interessantes de agosto de 2025

Um exoesqueleto para esportes, o celular com lentes intercambiáveis, um guidão digital para bikes - e o aspirador que recolhe objetos do chão.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 ago 2025, 12h00
Imagem de um aspirador de pó robótico carregando uma sapatilha.
 (Roborock Saros/Reprodução)
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Contra a bagunça

O aspirador robótico Roborock Saros Z70 (US$ 2.600) limpa carpetes e tapetes, lava e enxuga pisos frios, e volta sozinho para sua base carregadora (na qual ele também deposita a sujeira) ao terminar o trabalho.

E tem um truque a mais: se encontrar alguma coisa jogada pela casa (como um sapato, por exemplo), ele abre um compartimento e estende um bracinho para pegar o objeto – que ele então leva até a Store Box, uma caixa que acompanha o robô (e que você pode colocar em qualquer lugar da casa). O braço tem força suficiente para pegar objetos de até 300 gramas.

Imagem, em fundo cinza, de um guidão de bicicleta com painel digital.
(Flite/Reprodução)

Guidão eletrônico

Siga

O Flitedeck Premium, da marca alemã Flite, tem navegação por GPS, sistema localizador (para achar a bike em caso de roubo ou furto), detecção de acidentes (avisa automaticamente um contato, por SMS, se você cair) e exibe notificações do seu smartphone.

Todas as funções são controladas por uma tela sensível ao toque. O guidão tem entrada para chip de internet 5G e, segundo seus criadores, pode ser instalado na maioria das bicicletas. Só não é barato: custa 1.800 euros.

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Imagem, em detalhe, de um smartphone preto Huawei Pura 80 Ultra.
(Huawei/Reprodução)
Imagem, em detalhe, da parte interna do um smartphone Huawei Pura 80 Ultra.
(Huawei/Reprodução)

Duas em uma

O Huawei Pura 80 Ultra tem três câmeras traseiras, como a maioria dos smartphones. Mas uma delas é bem diferente: possui duas lentes zoom intercambiáveis, que ficam dentro do aparelho e você seleciona com um clique (isso aciona uma engrenagem que movimenta as lentes).

A primeira, que oferece o máximo de qualidade óptica, tem zoom de 3,7x; já a segunda alcança 9,4x. O Pura 80 vem com o sistema operacional HarmonyOS, da Huawei, e custa 10 mil yuans (o equivalente a R$ 7.700) na China.

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Imagem, dividida em três fotos, de um exoesqueleto sendo usado na prática de esportes.
(Hypershell Carbon X/Montagem sobre reprodução)

Uma forcinha a mais

O exoesqueleto Hypershell Carbon X (US$ 1.800) é o primeiro desenvolvido para uso esportivo – em trilhas, subidas de montanha e outros percursos difíceis. Ele fica encaixado no quadril e tem dois motores elétricos, com 400 watts de potência cada um, que aumentam a força das pernas.

Segundo o fabricante, isso reduz em 30% o esforço físico necessário para andar, pedalar ou mesmo correr (nesse caso, o aparelho ajuda a alcançar até 20 km/h de velocidade). O exoesqueleto pesa apenas 1,8 kg, e sua bateria promete 17,5 km de autonomia.

 

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