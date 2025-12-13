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Tecnologia

Tech: os 4 produtos mais interessantes de dezembro de 2025

O telescópio que acha os astros, um armário que limpa a roupa, o novo drone da DJI - e a primeira fechadura inteligente que você mesmo pode instalar.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 dez 2025, 12h00
Imagem, em fundo branco, de um drone preto de quatro hélices.
 (DJI Neo/Reprodução)
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Inteligência de voo

O drone DJI Neo é o modelo mais acessível da marca chinesa. Sua nova versão, o Neo 2, custa US$ 209 (no Brasil, R$ 2.490), e finalmente ganhou um recurso crucial presente nos modelos mais caros: o sistema anticolisões (obstacle avoidance), que usa a câmera e os sensores do drone para evitar que ele bata em alguma coisa – o Neo 2 fica parado, se recusando a voar em direção ao obstáculo. Ele decola e pousa na mão e tem as hélices cobertas, para maior segurança. Filma em 4K e tem 19 minutos de autonomia de voo.

Imagem de um armário que vaporiza roupas. A esquerda, vê-se um manequim com um lenço colorido e o armário com a porta fechada. A direita, vê-se o armário aberto vaporizando algumas roupas.
(LG/Montagem sobre reprodução)

O armário que limpa

O LG Styler usa vapor d’água para limpar as roupas, prometendo eliminar 99,9% de bactérias e ácaros. Permite higienizar as peças sem precisar lavá-las, evitando que se desgastem (algo importante para roupas caras e/ou delicadas).

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É só colocar as peças dentro do armário, que tem 1,80 m de altura por 44 cm de largura e 58 cm de profundidade, fechar a porta e apertar um botão. O processo leva de 20 a 130 minutos, dependendo do modo de limpeza e secagem selecionado. Um produto interessante, que só não é barato: R$ 16 mil.

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Imagem, em fundo branco, de um telescópio.
(Dwarf/Reprodução)

Mapa do espaço

O telescópio Dwarf 3 (US$ 549) captura imagens com resolução de até 1 gigapixel, 20 vezes mais do que uma boa câmera digital. Mas seu maior diferencial é outro: ele acha sozinho os pontos relevantes do céu.

Basta selecionar, num app, o corpo celeste que você deseja fotografar (aparece uma lista com sugestões), e o telescópio se move sozinho para enquadrá-lo. Ele também processa digitalmente as imagens, aumentando o contraste entre estrelas e planetas e a escuridão do espaço.

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Imagem, focada nas mãos, de uma pessoa abrindo uma porta.
(Nuki Smart Lock Pro/Reprodução)

Faça você mesmo

A fechadura inteligente Nuki Smart Lock Pro (269 euros) é a primeira que você mesmo pode instalar, sem precisar chamar um chaveiro: basta parafusá-la sobre a fechadura comum (ou colá-la na porta usando a placa adesiva fornecida com o produto). A Nuki “agarra” a chave e fica presa a ela, ou seja, um ladrão não conseguiria arrancá-la da porta. Ela tem controle via smartphone e smartwatch, abertura remota e integração com Google Home, Alexa e o app do Airbnb.

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Astronomia
Drones
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