Tech: os 4 produtos mais interessantes de dezembro de 2025

Inteligência de voo

O drone DJI Neo é o modelo mais acessível da marca chinesa. Sua nova versão, o Neo 2, custa US$ 209 (no Brasil, R$ 2.490), e finalmente ganhou um recurso crucial presente nos modelos mais caros: o sistema anticolisões (obstacle avoidance), que usa a câmera e os sensores do drone para evitar que ele bata em alguma coisa – o Neo 2 fica parado, se recusando a voar em direção ao obstáculo. Ele decola e pousa na mão e tem as hélices cobertas, para maior segurança. Filma em 4K e tem 19 minutos de autonomia de voo.

O armário que limpa

O LG Styler usa vapor d’água para limpar as roupas, prometendo eliminar 99,9% de bactérias e ácaros. Permite higienizar as peças sem precisar lavá-las, evitando que se desgastem (algo importante para roupas caras e/ou delicadas).

É só colocar as peças dentro do armário, que tem 1,80 m de altura por 44 cm de largura e 58 cm de profundidade, fechar a porta e apertar um botão. O processo leva de 20 a 130 minutos, dependendo do modo de limpeza e secagem selecionado. Um produto interessante, que só não é barato: R$ 16 mil.

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Mapa do espaço

O telescópio Dwarf 3 (US$ 549) captura imagens com resolução de até 1 gigapixel, 20 vezes mais do que uma boa câmera digital. Mas seu maior diferencial é outro: ele acha sozinho os pontos relevantes do céu.

Basta selecionar, num app, o corpo celeste que você deseja fotografar (aparece uma lista com sugestões), e o telescópio se move sozinho para enquadrá-lo. Ele também processa digitalmente as imagens, aumentando o contraste entre estrelas e planetas e a escuridão do espaço.

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Faça você mesmo

A fechadura inteligente Nuki Smart Lock Pro (269 euros) é a primeira que você mesmo pode instalar, sem precisar chamar um chaveiro: basta parafusá-la sobre a fechadura comum (ou colá-la na porta usando a placa adesiva fornecida com o produto). A Nuki “agarra” a chave e fica presa a ela, ou seja, um ladrão não conseguiria arrancá-la da porta. Ela tem controle via smartphone e smartwatch, abertura remota e integração com Google Home, Alexa e o app do Airbnb.