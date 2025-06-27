Tech: os 4 produtos mais interessantes de junho de 2025
Um toca-discos feito de concreto, a nova câmera da Polaroid, uma tela magnética para o seu smartphone - e o chip NFC que fica colado à unha.
Som concreto
Os toca-discos de vinil transformam vibrações minúsculas, vindas da agulha, em música. Mas eles também captam as vibrações do ambiente, mesmo aquelas que nós não sentimos – e isso prejudica sua qualidade sonora.
O C-Dur Concrete, da marca europeia EAT, propõe uma solução drástica: sua base é feita de concreto. Isso torna o toca-discos muito pesado (32 kg), e portanto quase imune às vibrações do ambiente. Uma ideia meio maluca, com preço idem: € 7.700.
Unha com chip
O chip Jakcom N3 (US$ 20) fica colado à unha – após passar esmalte, se torna quase invisível. Ele usa a tecnologia NFC, a mesma empregada em cartões de crédito e bilhetes de ônibus. Vem com um aplicativo, que você usa para programar as funções.
A Jakcom é uma empresa chinesa meio obscura – por isso, o chip ainda não pode ser usado para substituir os seus cartões bancários ou o Bilhete Único. Mas já pode ser programado para fazer outras coisas, como abrir a fechadura inteligente da sua casa.
Telinha magnética
Seja qual for o seu smartphone, algo é certo: as câmeras traseiras são melhores do que a frontal. Se é assim, por que não usá-las para fazer selfies e vídeos em primeira pessoa? A tela externa VL-PH02 Max, da marca chinesa Kingma, permite isso.
Ela “gruda” magneticamente na parte de trás do celular e reproduz a imagem da tela principal, sem fios. É compatível com iPhone e Android, pesa 100 g e sua bateria dura duas horas. A telinha pode ser encontrada por R$ 350 no AliExpress. Ela só fica devendo num ponto: não é touchscreen.
Polaroid moderna
A câmera Flip parece, e é, uma Polaroid tradicional: tira fotos instantâneas usando um filme especial. Mas seu design clássico também esconde alguns avanços.
Ela analisa a cena que você está enquadrando e avisa se a imagem está com luz demais ou de menos, e também tem um sistema de foco automático, que usa sonar (mesma tecnologia empregada em submarinos) para medir a distância do que você está fotografando e ajustar as quatro lentes internas.
A câmera custa € 220; os pacotes de filme, com oito fotos cada, saem por € 18.