Tech: os 4 produtos mais interessantes de maio de 2026
A câmera com filmes virtuais, o roteador Wi-Fi que parece um enfeite, um controle com volante integrado - e o teclado mais caro de todos os tempos.
Com cara de filme
A câmera Fujifilm X-T30 III (US$ 1.150) tira fotos de até 26,1 megapixels, filma na resolução 6K e vem de fábrica com uma lente zoom de 2,5x (ela também é compatível com outras, do padrão Fujifilm X-mount).
Mas seu detalhe mais interessante é o botão Film Simulation, que permite “carregar” a máquina com 20 tipos diferentes de filme fotográfico virtual. Na verdade, são filtros digitais que simulam as características visuais de filmes analógicos fabricados pela Fujifilm nos anos 1980 e 1990, como os clássicos Provia, Astia e Velvia.
Parece um enfeite…
……mas, na verdade, é um roteador Wi-Fi. O Huawei Mesh X3 Pro (R$ 1.000) tem dentro um cristal iluminado, no formato de uma montanha (dá para ajustar a intensidade e a cor da luz, e também programá-la para acender e apagar automaticamente em determinados horários).
O aparelho funciona no sistema mesh: é possível ter duas ou três unidades espalhadas pela casa para melhorar a distribuição do sinal. Ele mede 25 cm de altura e já é compatível com o novo padrão Wi-Fi 7, que promete conexões mais estáveis e rápidas.
Volante na mão
O controle Swift Drive, da marca GameSir, propõe uma nova forma de jogar games de corrida: com um pequeno volante no meio dos botões.
A ideia é tornar mais realista e ao mesmo tempo mais fácil a direção do carro.
O minivolante tem o sistema force feedback, que reage aos movimentos do veículo – e parece bem posicionado para controlar com os polegares. Saberemos quando o produto for lançado (o que está previsto para os próximos meses, por US$ 200).
Teclado imponente
O Icebreaker é esculpido, peça por peça, a partir de um único bloco de alumínio. É produzido sob encomenda, pela empresa norte-americana Serene Industries, e custa nada menos do que US$ 1.800.
Ele tem teclas retroiluminadas e é Bluetooth (sua bateria recarregável, segundo o fabricante, dura três meses). A fabricante também vende o Cleaver, um modelo menor e um pouco mais modesto, mas também feito de alumínio, por US$ 850.