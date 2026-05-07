Tech: os 4 produtos mais interessantes de maio de 2026

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Introdução Descubra a câmera Fujifilm com filtros de filme retrô, o roteador Huawei que parece uma escultura, o controle GameSir com volante para jogos de corrida e o teclado de alumínio esculpido Icebreaker. Inovações que unem tecnologia e design.

Principais Tópicos





A câmera Fujifilm X-T30 III oferece filtros que simulam 20 tipos de filmes analógicos clássicos. O roteador Huawei Mesh X3 Pro surpreende com design de cristal iluminado e compatibilidade com Wi-Fi 7. O controle GameSir Swift Drive inova com um minivolante com force feedback para jogos de corrida. O teclado Icebreaker da Serene Industries é uma peça de luxo esculpida em bloco único de alumínio.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Com cara de filme

A câmera Fujifilm X-T30 III (US$ 1.150) tira fotos de até 26,1 megapixels, filma na resolução 6K e vem de fábrica com uma lente zoom de 2,5x (ela também é compatível com outras, do padrão Fujifilm X-mount).

Mas seu detalhe mais interessante é o botão Film Simulation, que permite “carregar” a máquina com 20 tipos diferentes de filme fotográfico virtual. Na verdade, são filtros digitais que simulam as características visuais de filmes analógicos fabricados pela Fujifilm nos anos 1980 e 1990, como os clássicos Provia, Astia e Velvia.

Parece um enfeite…

……mas, na verdade, é um roteador Wi-Fi. O Huawei Mesh X3 Pro (R$ 1.000) tem dentro um cristal iluminado, no formato de uma montanha (dá para ajustar a intensidade e a cor da luz, e também programá-la para acender e apagar automaticamente em determinados horários).

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O aparelho funciona no sistema mesh: é possível ter duas ou três unidades espalhadas pela casa para melhorar a distribuição do sinal. Ele mede 25 cm de altura e já é compatível com o novo padrão Wi-Fi 7, que promete conexões mais estáveis e rápidas.

Volante na mão

O controle Swift Drive, da marca GameSir, propõe uma nova forma de jogar games de corrida: com um pequeno volante no meio dos botões.

A ideia é tornar mais realista e ao mesmo tempo mais fácil a direção do carro.

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O minivolante tem o sistema force feedback, que reage aos movimentos do veículo – e parece bem posicionado para controlar com os polegares. Saberemos quando o produto for lançado (o que está previsto para os próximos meses, por US$ 200).

Teclado imponente

O Icebreaker é esculpido, peça por peça, a partir de um único bloco de alumínio. É produzido sob encomenda, pela empresa norte-americana Serene Industries, e custa nada menos do que US$ 1.800.

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Ele tem teclas retroiluminadas e é Bluetooth (sua bateria recarregável, segundo o fabricante, dura três meses). A fabricante também vende o Cleaver, um modelo menor e um pouco mais modesto, mas também feito de alumínio, por US$ 850.