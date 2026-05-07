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Tecnologia

Tech: os 4 produtos mais interessantes de maio de 2026

A câmera com filmes virtuais, o roteador Wi-Fi que parece um enfeite, um controle com volante integrado - e o teclado mais caro de todos os tempos.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 Maio 2026, 16h00
Imagem de uma câmera fotográfica preta e cinza.
 (Fujifilm/Reprodução)
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Com cara de filme 

A câmera Fujifilm X-T30 III (US$ 1.150) tira fotos de até 26,1 megapixels, filma na resolução 6K e vem de fábrica com uma lente zoom de 2,5x (ela também é compatível com outras, do padrão Fujifilm X-mount).

Mas seu detalhe mais interessante é o botão Film Simulation, que permite “carregar” a máquina com 20 tipos diferentes de filme fotográfico virtual. Na verdade, são filtros digitais que simulam as características visuais de filmes analógicos fabricados pela Fujifilm nos anos 1980 e 1990, como os clássicos Provia, Astia e Velvia.

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Imagem, em fundo marrom claro, de um roteador em forma de abajur.
(Huawei/Reprodução)

Parece um enfeite…

……mas, na verdade, é um roteador Wi-Fi. O Huawei Mesh X3 Pro (R$ 1.000) tem dentro um cristal iluminado, no formato de uma montanha (dá para ajustar a intensidade e a cor da luz, e também programá-la para acender e apagar automaticamente em determinados horários).

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O aparelho funciona no sistema mesh: é possível ter duas ou três unidades espalhadas pela casa para melhorar a distribuição do sinal. Ele mede 25 cm de altura e já é compatível com o novo padrão Wi-Fi 7, que promete conexões mais estáveis e rápidas.

Imagem, em fundo cinza claro, de um controle de vídeo game.
(GameSir/Reprodução)

Volante na mão

O controle Swift Drive, da marca GameSir, propõe uma nova forma de jogar games de corrida: com um pequeno volante no meio dos botões.
A ideia é tornar mais realista e ao mesmo tempo mais fácil a direção do carro.

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O minivolante tem o sistema force feedback, que reage aos movimentos do veículo – e parece bem posicionado para controlar com os polegares. Saberemos quando o produto for lançado (o que está previsto para os próximos meses, por US$ 200).

Imagem de uma mulher carregando um teclado com alças de bolsa.
(Serene Industries/Reprodução)

Teclado imponente 

O Icebreaker é esculpido, peça por peça, a partir de um único bloco de alumínio. É produzido sob encomenda, pela empresa norte-americana Serene Industries, e custa nada menos do que US$ 1.800.

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Ele tem teclas retroiluminadas e é Bluetooth (sua bateria recarregável, segundo o fabricante, dura três meses). A fabricante também vende o Cleaver, um modelo menor e um pouco mais modesto, mas também feito de alumínio, por US$ 850.

 

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