Tech: os 4 produtos mais interessantes de março de 2026
Uma torradeira com sensor óptico, vinil e CD no mesmo aparelho, a faca ultrassônica - e a transformação do relógio mais vendido de todos os tempos.
Quase um smartwatch
O F-91W, lançado em 1989 pela Casio, é o relógio mais popular de todos os tempos, com mais de 100 milhões de unidades vendidas. Há motivos para isso: ele é leve, barato (US$ 20) e resistente.
O Ollee Watch, criado por um fã do F-91W, é uma versão modernizada desse clássico – que ganha contador de passos, medidor de batimentos cardíacos, Bluetooth e compatibilidade com os apps Apple Health e Google Health, entre outras funções. Custa US$ 100 (o kit de atualização, para quem já tem um F-91W, sai por US$ 55).
Torradeira óptica
Fazer torradas é uma arte e uma loteria: elas frequentemente ficam queimadas demais ou de menos, devido a variações incontroláveis no pão e na umidade e temperatura ambientes. A torradeira Breville Eye Q vigia o pão por meio de microcâmeras internas, analisa a imagem dez vezes por segundo, e só ejeta a torrada quando ela está exatamente na tonalidade certa, ou seja, no ponto. Tem versões para duas e quatro torradas (US$ 419 e US$ 529).
30 mil por segundo
Esse é o número de vibrações da lâmina da Seattle Ultrasonics C-200, que promete ser a faca mais afiada e precisa já criada. As vibrações são geradas por um cristal piezoelétrico (não por um motorzinho, como numa escova de dentes elétrica).
Por isso, não emitem som audível, nem fazem o cabo da faca vibrar. Somente a lâmina (que tem 20 cm de comprimento) se move, de modo imperceptível a olho nu – e isso, segundo os criadores da faca, faz com que ela corte com mais precisão e exija 50% menos força do que uma faca comum. Custa US$ 399.
Dois em um
O Philips Fidelio TAFT1/10 já vem de fábrica com uma cápsula razoável, a japonesa Audio-Technica AT 3600 LA, e aceita upgrade para modelos melhores. Ele é Bluetooth e também pode ser usado em sistemas de som tradicionais, conectado a um amplificador (via saídas do tipo RCA).
Um bom toca-discos, cuja aparência discreta esconde uma surpresa: o aparelho também inclui um tocador de CDs – que, assim como aconteceu com os discos de vinil, estão voltando à moda. Custa 350 euros.