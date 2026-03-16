Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Tecnologia

Tech: os 4 produtos mais interessantes de março de 2026

Uma torradeira com sensor óptico, vinil e CD no mesmo aparelho, a faca ultrassônica - e a transformação do relógio mais vendido de todos os tempos.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 mar 2026, 12h00
Imagem de um relógio digital rosa metálico.
 (Ollee Watch/Reprodução)
Continua após publicidade
Tech: os 4 produtos mais interessantes de março de 2026 Priorizar nos meus resultados Google

Quase um smartwatch

O F-91W, lançado em 1989 pela Casio, é o relógio mais popular de todos os tempos, com mais de 100 milhões de unidades vendidas. Há motivos para isso: ele é leve, barato (US$ 20) e resistente.

O Ollee Watch, criado por um fã do F-91W, é uma versão modernizada desse clássico – que ganha contador de passos, medidor de batimentos cardíacos, Bluetooth e compatibilidade com os apps Apple Health e Google Health, entre outras funções. Custa US$ 100 (o kit de atualização, para quem já tem um F-91W, sai por US$ 55).

Siga
Imagem de uma torradeira cromada. Vê-se quatro torradas prontas. Ao lado, um prato com suculentas brusquetas.
(Breville/Reprodução)

Torradeira óptica

Fazer torradas é uma arte e uma loteria: elas frequentemente ficam queimadas demais ou de menos, devido a variações incontroláveis no pão e na umidade e temperatura ambientes. A torradeira Breville Eye Q vigia o pão por meio de microcâmeras internas, analisa a imagem dez vezes por segundo, e só ejeta a torrada quando ela está exatamente na tonalidade certa, ou seja, no ponto. Tem versões para duas e quatro torradas (US$ 419 e US$ 529).

Continua após a publicidade
Imagem de uma faca sobre um fundo cinza.
(Seattle Ultrasonics/Reprodução)

30 mil por segundo 

Esse é o número de vibrações da lâmina da Seattle Ultrasonics C-200, que promete ser a faca mais afiada e precisa já criada. As vibrações são geradas por um cristal piezoelétrico (não por um motorzinho, como numa escova de dentes elétrica).

Por isso, não emitem som audível, nem fazem o cabo da faca vibrar. Somente a lâmina (que tem 20 cm de comprimento) se move, de modo imperceptível a olho nu – e isso, segundo os criadores da faca, faz com que ela corte com mais precisão e exija 50% menos força do que uma faca comum. Custa US$ 399.

Continua após a publicidade
Imagem, em fundo branco, de uma vitrola preta.
(Philips/Reprodução)

Dois em um

O Philips Fidelio TAFT1/10 já vem de fábrica com uma cápsula razoável, a japonesa Audio-Technica AT 3600 LA, e aceita upgrade para modelos melhores. Ele é Bluetooth e também pode ser usado em sistemas de som tradicionais, conectado a um amplificador (via saídas do tipo RCA).

Um bom toca-discos, cuja aparência discreta esconde uma surpresa: o aparelho também inclui um tocador de CDs – que, assim como aconteceu com os discos de vinil, estão voltando à moda. Custa 350 euros.

Continua após a publicidade

 

 

Publicidade
TAGS:
culinária
Gadgets
relogios
vinil
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura de tecido, um logo de árvore azul escuro no canto superior direito e uma superfície de madeira clara na parte inferiorFundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sutil faixa horizontal mais escura na parte inferior e um pequeno ícone de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).