Tech: os 4 produtos mais interessantes de novembro

Sem sair do lugar

A esteira Virtuix Omni One (US$ 3.500) permite andar ou correr em todas as direções, em games de realidade virtual, sem o risco de tropeçar em algo ou bater nas paredes da sala.

Isso porque ela tem uma base deslizante (é preciso colocar uma espécie de chinelo especial sobre os sapatos para andar nela), que detecta os movimentos do jogador, e um braço que segura o usuário pela cintura, evitando que caia.

A máquina já vem com um capacete de realidade virtual, e é compatível com a plataforma de jogos SteamVR, para PC.

Luz que vê

A Garmin Varia RTL516 (US$ 200) parece, e é, uma luz traseira para bicicleta: você prende o gadget, de 71 g, no quadro da bike para ser enxergado por quem vem atrás.

Mas ela também é um radar que detecta a aproximação de carros – e mostra um alerta no seu smartphone (ou em “ciclocomputadores” compatíveis, como o Garmin 1030).

Se você não gosta de andar com o smartphone no guidão, e prefere ficar com ele no bolso, tudo bem: dá para configurar o app para que o celular vibre quando houver um carro se aproximando.

A hora da Nintendo

Enquanto cresce a expectativa pelo Switch 2, ela lança novidades curiosas – como o Nintendo Music, um serviço de streaming que só toca músicas dos jogos da empresa, e o despertador Alarmo.

O gadget, de US$ 100, exibe animações e toca sons dos personagens da Nintendo quando está na hora de acordar. Ele tem um sensor de movimento que detecta quando você levanta da cama, e desliga automaticamente o alarme (para acionar o modo soneca, basta erguer a mão no ar).

Dois em um

O Lenovo ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid (US$ 3.500) é um notebook com Windows 11, CPU Intel Core Ultra 7 155H, 32 gigabytes de memória RAM e 1 terabyte de armazenamento.

Mas se você destacar a tela OLED, que tem 14 polegadas e resolução 2.8K, ele se transforma: vira um tablet Android, com processador Snapdragon 8+ Gen 1, 12 gigas de RAM e 256 GB de armazenamento. A máquina pesa 980 g no modo laptop e 785 g no modo tablet (um pouco mais do que o iPad Pro, cuja versão de 13 polegadas pesa 582 g).

