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Tecnologia

Tech: os 4 produtos mais interessantes de novembro de 2026

O chip da Nvidia para notebooks de IA, o robô que faz massagem sozinho, os fones afinados no Brasil – e a máquina que tira sangue sem mostrar a agulha.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 16h00
Dois notebooks Dell XPS cinza-escuros em fundo claro. Um está aberto, exibindo tela com papel de parede abstrato dourado e teclado preto. O outro está virado, mostrando a tampa com o logo XPS e a base com o logo Dell
 (Dell/Reprodução)
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O chip da Nvidia

O RTX Spark combina uma CPU de 18 a 20 núcleos e uma GPU (aceleradora de vídeo e IA) com até 6.144 núcleos. É baseado na arquitetura Blackwell, a mesma dos chips de datacenter da Nvidia, e equipa notebooks de seis empresas (Asus, Dell, HP, Lenovo, Microsoft e MSI).

Máquinas ultrapotentes, para quem trabalha criando algoritmos de IA. O modelo da foto é o Dell XPS 16, que será lançado no Brasil. O preço ainda não foi divulgado, mas será alto: nos EUA, o laptop custa US$ 3.800.

Smartphone branco exibe aplicativo Modeling com silhueta humana e áreas de medição. Ao lado, um aparelho de massagem preto e prateado, com design futurista e luz azul, sobre uma superfície escura com reflexos azuis.
(RheoFit/Montagem sobre reprodução)

Rolo automático

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O RheoFit A1 tem um formato estranho, mas seu modo de funcionamento é simples: você deita no chão (ou numa superfície rígida) e o robô desliza por baixo do corpo, usando o seu peso para comprimir e relaxar os músculos. É como um rolo de massagem, só que você não precisa fazer nada; basta ficar parado.

Também dá para selecionar quais partes do corpo serão tratadas. O robô custa US$ 439 e vem com três rolos intercambiáveis, para intensidades diferentes de massagem. Pode ser usado por pessoas de até 135 kg.

Dois fones de ouvido intra-auriculares cinza-escuros, com a marca Kuba em prata, sobre uma superfície branca. O fone esquerdo está ligeiramente à frente e mais alto que o direito, ambos com detalhes prateados e pequenos pontos pretos ao redor do logo.
(Kuba/Reprodução)
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Afinados no Brasil

Os fones de ouvido Auri (R$ 287), da marca brasileira Kuba, são baseados num modelo chinês – mas sua equalização de áudio foi criada aqui, pelo avaliador de fones e youtuber Leonardo Drummond, dono da empresa e do canal Mind the Headphone. Isso replica uma prática comum nos últimos anos, em que várias marcas asiáticas lançaram fones “afinados” por avaliadores como Crinacle e HBB.

Mas os Auri (que são com fio, do padrão USB-C) têm algo a mais: pelo site equalizador.kuba.audio, é possível baixar dez outras equalizações para eles.

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Mulher de cabelos grisalhos sentada em cadeira azul, recebendo injeção automatizada no braço esquerdo por um equipamento médico branco e moderno.
(Vitestro/Reprodução)

O fim da fobia

Segundo um estudo da Universidade de Michigan, 20% dos adultos têm medo de agulha (1). Isso pode transformar uma mera coleta de sangue em pesadelo. Mas talvez mude no futuro.

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A Food & Drug Administration (a Anvisa dos EUA) liberou o uso do robô Aletta, da empresa holandesa Vitestro, que tira sangue sem que o paciente veja a agulha – ela fica oculta no braço do robô. A máquina, que custa US$ 400 mil, será instalada em clínicas e laboratórios.

Fonte 1 . “The fear of needles: a systematic review and meta-analysis”.

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