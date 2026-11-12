Tech: os 4 produtos mais interessantes de novembro de 2026

O chip da Nvidia

O RTX Spark combina uma CPU de 18 a 20 núcleos e uma GPU (aceleradora de vídeo e IA) com até 6.144 núcleos. É baseado na arquitetura Blackwell, a mesma dos chips de datacenter da Nvidia, e equipa notebooks de seis empresas (Asus, Dell, HP, Lenovo, Microsoft e MSI).

Máquinas ultrapotentes, para quem trabalha criando algoritmos de IA. O modelo da foto é o Dell XPS 16, que será lançado no Brasil. O preço ainda não foi divulgado, mas será alto: nos EUA, o laptop custa US$ 3.800.

Rolo automático

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O RheoFit A1 tem um formato estranho, mas seu modo de funcionamento é simples: você deita no chão (ou numa superfície rígida) e o robô desliza por baixo do corpo, usando o seu peso para comprimir e relaxar os músculos. É como um rolo de massagem, só que você não precisa fazer nada; basta ficar parado.

Também dá para selecionar quais partes do corpo serão tratadas. O robô custa US$ 439 e vem com três rolos intercambiáveis, para intensidades diferentes de massagem. Pode ser usado por pessoas de até 135 kg.

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Afinados no Brasil

Os fones de ouvido Auri (R$ 287), da marca brasileira Kuba, são baseados num modelo chinês – mas sua equalização de áudio foi criada aqui, pelo avaliador de fones e youtuber Leonardo Drummond, dono da empresa e do canal Mind the Headphone. Isso replica uma prática comum nos últimos anos, em que várias marcas asiáticas lançaram fones “afinados” por avaliadores como Crinacle e HBB.

Mas os Auri (que são com fio, do padrão USB-C) têm algo a mais: pelo site equalizador.kuba.audio, é possível baixar dez outras equalizações para eles.

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O fim da fobia

Segundo um estudo da Universidade de Michigan, 20% dos adultos têm medo de agulha (1). Isso pode transformar uma mera coleta de sangue em pesadelo. Mas talvez mude no futuro.

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A Food & Drug Administration (a Anvisa dos EUA) liberou o uso do robô Aletta, da empresa holandesa Vitestro, que tira sangue sem que o paciente veja a agulha – ela fica oculta no braço do robô. A máquina, que custa US$ 400 mil, será instalada em clínicas e laboratórios.

Fonte 1 . “The fear of needles: a systematic review and meta-analysis”.