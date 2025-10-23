Tech: os 4 produtos mais interessantes de outubro de 2025

Dados submarinos

As ondas eletromagnéticas usadas para transmitir informações sem fio não se propagam bem pela água, na qual perdem força rapidamente. Por isso, os submarinos se comunicam usando sonar. O Huawei Watch Ultimate 2 (900 euros) é o primeiro smartwatch com essa tecnologia: quando está sob a água, ele é capaz de enviar e receber dados por meio de pulsos acústicos. A função permite que mergulhadores troquem mensagens de texto entre si – eles podem estar a até 30 metros de distância uns dos outros.

Comandos sem controle

O televisor QN70F, da Samsung, pode ser operado mesmo sem seu controle remoto. Dá para ajustar o volume, abrir apps, trocar de canal e navegar pelas demais funções da TV com gestos: basta mover a mão no ar para movimentar o cursor e fazer o gesto de “pinça” com os dedos para clicar.

Para que esse recurso funcione, o usuário precisa ter um Galaxy Watch, também da Samsung (o sistema usa os sensores do relógio para captar os movimentos). A TV está disponível em tamanhos de 55 polegadas (R$ 4.199) a 85 polegadas (R$ 12.299).

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Uma carteira mais prática

A forma mais confiável de guardar criptomoedas é offline: salvá-las num dispositivo próprio (chamado de wallet, “carteira”) e mantê-lo em local seguro. Mas as wallets costumam ser meio complicadas de usar. A Flex, da marca francesa Ledger, é mais simples – porque tem uma tela touchscreen de 2,8 polegadas, na qual você vê e autoriza todas as operações.

Ela também tem um app, o Ledger Live (compatível com iOS, Android, Windows, Mac e Linux), que ajuda a transferir criptos para a carteira. No exterior, a Flex custa US$ 249; no Brasil, está sendo lançada por R$ 2.999.

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Parece, mas não é

A barra semelhante a um aerofólio, as rodas de aspecto esportivo e o módulo central com dois olhinhos fazem o Mammotion Luba Mini lembrar uma espécie de kart autônomo. Mas ele é um cortador de grama robótico.

O aparelho, que custa 1.699 euros, usa IA para mapear o terreno a ser aparado, que pode ter até 1.500 m2. Dá até para fazer desenhos na grama, variando a altura dela (você escolhe entre algumas opções, como uma estrela ou um coração, e indica num mapa, no app do cortador de grama, onde ele deve desenhar).

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