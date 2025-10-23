Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Tecnologia

Tech: os 4 produtos mais interessantes de outubro de 2025

A TV que reconhece gestos, uma carteira de criptos, o cortador de grama robótico - e o primeiro smartwatch que envia e recebe dados debaixo d'água.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 out 2025, 12h00
Imagem, em fundo lilás, de um relógio preto de ponteiros.
 (Huawei/Reprodução)
Continua após publicidade
Tech: os 4 produtos mais interessantes de outubro de 2025 Priorizar nos meus resultados Google

Dados submarinos

As ondas eletromagnéticas usadas para transmitir informações sem fio não se propagam bem pela água, na qual perdem força rapidamente. Por isso, os submarinos se comunicam usando sonar. O Huawei Watch Ultimate 2 (900 euros) é o primeiro smartwatch com essa tecnologia: quando está sob a água, ele é capaz de enviar e receber dados por meio de pulsos acústicos. A função permite que mergulhadores troquem mensagens de texto entre si – eles podem estar a até 30 metros de distância uns dos outros.

Imagem de uma grande Smart TV. Em primeiro plano, vê-se alguns objetos de decoração numa mesa de centro.
(Samsung/Reprodução)

Comandos sem controle

O televisor QN70F, da Samsung, pode ser operado mesmo sem seu controle remoto. Dá para ajustar o volume, abrir apps, trocar de canal e navegar pelas demais funções da TV com gestos: basta mover a mão no ar para movimentar o cursor e fazer o gesto de “pinça” com os dedos para clicar.

Siga

Para que esse recurso funcione, o usuário precisa ter um Galaxy Watch, também da Samsung (o sistema usa os sensores do relógio para captar os movimentos). A TV está disponível em tamanhos de 55 polegadas (R$ 4.199) a 85 polegadas (R$ 12.299).

Continua após a publicidade
Imagem, em fundo branco, de um smartphone e uma carteira eletrônica.
(Ledger/Reprodução)

Uma carteira mais prática

A forma mais confiável de guardar criptomoedas é offline: salvá-las num dispositivo próprio (chamado de wallet, “carteira”) e mantê-lo em local seguro. Mas as wallets costumam ser meio complicadas de usar. A Flex, da marca francesa Ledger, é mais simples – porque tem uma tela touchscreen de 2,8 polegadas, na qual você vê e autoriza todas as operações.

Ela também tem um app, o Ledger Live (compatível com iOS, Android, Windows, Mac e Linux), que ajuda a transferir criptos para a carteira. No exterior, a Flex custa US$ 249; no Brasil, está sendo lançada por R$ 2.999.

Continua após a publicidade
Imagem de um pequeno cortador de grama para num gramado. Ao fundo, vê-se um grande casa.
(Mammotion Luba/Reprodução)

Parece, mas não é

A barra semelhante a um aerofólio, as rodas de aspecto esportivo e o módulo central com dois olhinhos fazem o Mammotion Luba Mini lembrar uma espécie de kart autônomo. Mas ele é um cortador de grama robótico.

O aparelho, que custa 1.699 euros, usa IA para mapear o terreno a ser aparado, que pode ter até 1.500 m2. Dá até para fazer desenhos na grama, variando a altura dela (você escolhe entre algumas opções, como uma estrela ou um coração, e indica num mapa, no app do cortador de grama, onde ele deve desenhar).

Continua após a publicidade

 

Publicidade
TAGS:
criptomoeda
Gadgets
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Caixa de presente preta com laço dourado, contendo revistas Superinteressante, Quatro Rodas e Veja, sobre fundo bege. Texto: Dia dos Pais. Muito mais que um presente. Inspiração para o ano inteiro. Logotipo de árvore no canto superior direitoCaixa de presente preta com laço dourado, contendo três revistas: Superinteressante, Quatro Rodas e Veja. À esquerda, texto DIA DOS PAIS MUITO MAIS QUE UM PRESENTE. INSPIRAÇÃO PARA O ANO INTEIRO
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).