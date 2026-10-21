Tech: os 4 produtos mais interessantes de outubro de 2026

O orgulho do dentista

A Dyson anunciou em setembro a CameraJet, uma escova de dentes “smart”. No cabo há uma pequena câmera macro e um flash estroboscópico: enquanto a pessoa escova os dentes, a câmera captura imagens detalhadas dos espaços entre eles.

Um software de IA analisa 28 imagens por segundo e, ao detectar uma área que requer atenção, pode disparar um jato de líquido direcionado a ela, algo como um “fio dental com água”. Você pode conectar a escova ao app via Wi-Fi e ver sua própria escovação em tempo real. Preço: US$ 499.

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Para ficar amarradão

As fitas de LED podem ter encontrado uma substituta ideal: a Liane 360° Rope Light, lançamento da Philips Hue. A graça é sua flexibilidade: você pode enrolar, pendurar, envolver objetos, desenhar formas e ser criativo com ela. Como é de lei, vem em diversas cores e para várias ambientações.

Mas, diferentemente das fitas LED, ela tem iluminação 360°, o que garante uma aparência mais elegante. Só o preço não é bonito: US$ 399,90 pela versão de 3 metros e US$ 549,99 pela de 5.

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Late que eu te escuto

O petpogo PetPhone já estava disponível desde janeiro, mas ganhou uma atualização em setembro com inteligência artificial. A assinatura de três meses, com o aparelho incluso, sai por US$ 99,99.

Trata-se de uma coleira smart que oferece chamadas de voz bidirecionais para falar com seu pet à distância, mas também pode reproduzir mensagens pré-gravadas e música relaxante. A IA analisa os padrões de movimento e os sinais vocais (latidos, miados etc.) para traduzir o estado emocional do pet e informar o tutor via app.

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Xô, poeira

A chinesa Magcubic, criada em 2020, ganhou destaque no setor de projetores ao oferecer produtos de qualidade premium, só que com preços acessíveis. Seu novo M800 Pro GT tenta atacar outra deficiência do segmento: a pouca longevidade. As lentes desses aparelhos se desgastam com o tempo e a imagem fica pior.

A solução aqui foi vedar por completo o motor óptico, em vez de deixá-lo exposto à poeira, a grande vilã. Vai dar certo? Saberemos daqui a dois ou três anos. Sai por US$ 230,99.

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