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Tecnologia

Tech: os 4 produtos mais interessantes de outubro de 2026

Uma escova de dentes "smart", uma coleira de cachorro com IA – e um projetor anti-poeira.

Por Victor Bianchin 21 out 2026, 12h00
Mão segurando uma escova de dentes elétrica Dyson azul e cobre, com cerdas brancas e verdes na ponta transparente. O cabo tem botões de ligar, modo e intensidade, e o logo Dyson aparece na base.
 (Dyson/Reprodução)
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O orgulho do dentista

A Dyson anunciou em setembro a CameraJet, uma escova de dentes “smart”. No cabo há uma pequena câmera macro e um flash estroboscópico: enquanto a pessoa escova os dentes, a câmera captura imagens detalhadas dos espaços entre eles.

Um software de IA analisa 28 imagens por segundo e, ao detectar uma área que requer atenção, pode disparar um jato de líquido direcionado a ela, algo como um “fio dental com água”. Você pode conectar a escova ao app via Wi-Fi e ver sua própria escovação em tempo real. Preço: US$ 499.

Cozinha moderna com paredes de cimento aparente e iluminação em fita de LED branca que serpenteia pelo teto. Uma panela está no fogão, e pratos e copos sobre a bancada de concreto. Cortinas bege cobrem a janela, e uma luminária oval ilumina a mesa.
(Philips/Reprodução)
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Para ficar amarradão

As fitas de LED podem ter encontrado uma substituta ideal: a Liane 360° Rope Light, lançamento da Philips Hue. A graça é sua flexibilidade: você pode enrolar, pendurar, envolver objetos, desenhar formas e ser criativo com ela. Como é de lei, vem em diversas cores e para várias ambientações.

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Mas, diferentemente das fitas LED, ela tem iluminação 360°, o que garante uma aparência mais elegante. Só o preço não é bonito: US$ 399,90 pela versão de 3 metros e US$ 549,99 pela de 5.

Um gato Ragdoll branco e dois cachorros, um poodle marrom e um beagle tricolor, sentados lado a lado, usando coleiras com dispositivos de rastreamento. O gato usa uma coleira rosa, o poodle e o beagle usam coleiras verdes. Todos os animais olham para frente com expressões felizes, em um ambiente doméstico claro.
(Petphone/Reprodução)
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Late que eu te escuto

O petpogo PetPhone já estava disponível desde janeiro, mas ganhou uma atualização em setembro com inteligência artificial. A assinatura de três meses, com o aparelho incluso, sai por US$ 99,99.

Trata-se de uma coleira smart que oferece chamadas de voz bidirecionais para falar com seu pet à distância, mas também pode reproduzir mensagens pré-gravadas e música relaxante. A IA analisa os padrões de movimento e os sinais vocais (latidos, miados etc.) para traduzir o estado emocional do pet e informar o tutor via app.

Projetor compacto cinza metálico com lente frontal preta e anel prateado, sobre uma base curva. Está numa mesa de madeira clara, com plantas e luzes coloridas ao fundo.
(Magcubic/Reprodução)
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Xô, poeira

A chinesa Magcubic, criada em 2020, ganhou destaque no setor de projetores ao oferecer produtos de qualidade premium, só que com preços acessíveis. Seu novo M800 Pro GT tenta atacar outra deficiência do segmento: a pouca longevidade. As lentes desses aparelhos se desgastam com o tempo e a imagem fica pior.

A solução aqui foi vedar por completo o motor óptico, em vez de deixá-lo exposto à poeira, a grande vilã. Vai dar certo? Saberemos daqui a dois ou três anos. Sai por US$ 230,99.

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