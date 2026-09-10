Tech: os 4 produtos mais interessantes de setembro de 2026

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Introdução Inovações tecnológicas chegam ao cotidiano: janelas com cancelamento de ruído, relógios com tela que economiza energia, gamepads magnéticos para celular e até aquecedores que mineram criptomoedas. Conheça as novidades que prometem mudar a forma como interagimos com a casa e a tecnologia pessoal.

Principais Tópicos





Janelas com cancelamento ativo de ruído para ambientes residenciais. Relógio Casio com tela MIP de alta resolução e economia de energia. Gamepad magnético Mcon, compacto e compatível com iOS e Android. Aquecedor Heatbit Trio que também minera criptomoedas. Bateria de longa duração para relógios e gamepads inovadores.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Um novo tipo de LCD

As telas memory in pixel (MIP) conseguem manter seus pontos acesos sem gastar energia, o que as torna ideais para uso em relógios. O Casio GBX-H5600-1 (289 euros) é um dos primeiros com essa tecnologia – por isso, sua telinha tem resolução muito mais alta que a de um relógio digital comum.

Ele parece um smartwatch e tem várias funções de um, como medição cardíaca e contagem de calorias. Mas sua bateria, recarregável, dura muito mais: até um ano (ela é parcialmente recarregada pela energia solar captada pelo relógio).

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Janelas ativas

Depois dos fones de ouvido, o sistema noise canceling (cancelamento ativo de ruído) chega às janelas. A DeNoize analisa o barulho que vem de fora do ambiente e vibra imperceptivelmente, por meio de um atuador [veja detalhe acima], para gerar ondas sonoras contrárias, que anulam o ruído.

A janela foi inventada na Holanda, onde já começou a ser testada: será instalada em 15 casas na região do aeroporto Schipol, em Amsterdã. O fabricante não divulga o preço da janela – nem informa quanto ruído, em decibéis, ela reduz.

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Cabe no bolso

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Faz tempo que os smartphones são boas plataformas de games, mas um problema persiste: os gamepads desenhados para jogar com eles ainda são um trambolho. O Mcon (US$ 130) promete finalmente resolver isso – pois é do tamanho do próprio celular e “gruda” magneticamente nele.

O acessório pesa 197 g, é compatível com iOS e Android, tem alavancas do tipo hall effect (que não se descalibram após alguns anos de uso, como as comuns) e sua bateria dura 9 horas de jogo.

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Aquecedor com cripto

O Heatbit Trio (US$ 850) mede 68 cm de altura, pesa 12 kg e gera calor suficiente para esquentar uma área de até 37 m2. Ele é silencioso e consome 1.400 watts/hora de eletricidade, o mesmo que um aquecedor comum. Mas também faz outra coisa: minera criptomoedas.

Na verdade, o Trio é um computador, e seu calor é emitido pelos chips – que são específicos para mineração e, segundo o fabricante, geram bitcoin suficiente para pagar 20% do consumo de energia do aparelho.