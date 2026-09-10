Tech: os 4 produtos mais interessantes de setembro de 2026
A janela com cancelamento ativo de ruído, o controle magnético para jogar no celular, o relógio com um novo tipo de LCD - e o aquecedor que minera criptomoedas.
Um novo tipo de LCD
As telas memory in pixel (MIP) conseguem manter seus pontos acesos sem gastar energia, o que as torna ideais para uso em relógios. O Casio GBX-H5600-1 (289 euros) é um dos primeiros com essa tecnologia – por isso, sua telinha tem resolução muito mais alta que a de um relógio digital comum.
Ele parece um smartwatch e tem várias funções de um, como medição cardíaca e contagem de calorias. Mas sua bateria, recarregável, dura muito mais: até um ano (ela é parcialmente recarregada pela energia solar captada pelo relógio).
Janelas ativas
Depois dos fones de ouvido, o sistema noise canceling (cancelamento ativo de ruído) chega às janelas. A DeNoize analisa o barulho que vem de fora do ambiente e vibra imperceptivelmente, por meio de um atuador [veja detalhe acima], para gerar ondas sonoras contrárias, que anulam o ruído.
A janela foi inventada na Holanda, onde já começou a ser testada: será instalada em 15 casas na região do aeroporto Schipol, em Amsterdã. O fabricante não divulga o preço da janela – nem informa quanto ruído, em decibéis, ela reduz.
Cabe no bolso
Faz tempo que os smartphones são boas plataformas de games, mas um problema persiste: os gamepads desenhados para jogar com eles ainda são um trambolho. O Mcon (US$ 130) promete finalmente resolver isso – pois é do tamanho do próprio celular e “gruda” magneticamente nele.
O acessório pesa 197 g, é compatível com iOS e Android, tem alavancas do tipo hall effect (que não se descalibram após alguns anos de uso, como as comuns) e sua bateria dura 9 horas de jogo.
Aquecedor com cripto
O Heatbit Trio (US$ 850) mede 68 cm de altura, pesa 12 kg e gera calor suficiente para esquentar uma área de até 37 m2. Ele é silencioso e consome 1.400 watts/hora de eletricidade, o mesmo que um aquecedor comum. Mas também faz outra coisa: minera criptomoedas.
Na verdade, o Trio é um computador, e seu calor é emitido pelos chips – que são específicos para mineração e, segundo o fabricante, geram bitcoin suficiente para pagar 20% do consumo de energia do aparelho.