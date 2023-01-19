Técnica rouba dados “pelo ar”

O método, descoberto por um pesquisador israelense (1), capta as ondas eletromagnéticas emitidas pela CPU para extrair e decodificar as informações contidas no computador.

Ou seja, funciona mesmo sem contato com a máquina (seja via internet ou físico).

O ataque tem alcance de 2 metros, inclusive através de paredes – um espião poderia visitar o escritório da vítima e roubar dados dela, sem deixar nenhum rastro.

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Fonte 1. COVID-bit: Keep a Distance of (at least) 2m From My Air-Gap Computer!. M Guri, 2022.