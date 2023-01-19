Técnica rouba dados “pelo ar”
Procedimento recém-descoberto permite invadir computadores sem ter nenhum contato com eles - seja físico ou via rede
O método, descoberto por um pesquisador israelense (1), capta as ondas eletromagnéticas emitidas pela CPU para extrair e decodificar as informações contidas no computador.
Ou seja, funciona mesmo sem contato com a máquina (seja via internet ou físico).
O ataque tem alcance de 2 metros, inclusive através de paredes – um espião poderia visitar o escritório da vítima e roubar dados dela, sem deixar nenhum rastro.
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Fonte 1. COVID-bit: Keep a Distance of (at least) 2m From My Air-Gap Computer!. M Guri, 2022.