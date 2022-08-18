Tesla pode ser roubado via Bluetooth

Os Tesla não precisam de chave: o motorista pode destravar as portas e dar a partida usando um app. Mas essa praticidade também traz risco. O pesquisador Qasim Khan, da empresa de segurança NCC Group, descobriu um método que permite roubar Teslas usando sinais Bluetooth.

Para fazer isso, ele usa apenas um notebook, rodando determinado software, e um minitransmissor que custa US$ 20. Primeiro o hacker se aproxima da vítima (a até 15 m dela), e dispara um sinal pelo notebook.

O celular da vítima, que está no bolso dela, acha que aquilo foi enviado pelo carro – e responde gerando um segundo sinal, que o hacker recebe e grava. Daí ele vai até o veículo e aperta “play” para reproduzir esse segundo sinal – que destrava totalmente o Tesla.

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Todos os sinais são criptografados; mas, como o hacker consegue gravar e reproduzi-los perfeitamente, a encriptação se torna irrelevante. Khan gravou um vídeo comprovando a eficácia do método. Até a conclusão desta edição, a Tesla não havia comentado o caso.

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