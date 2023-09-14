Um comunicador via satélite para qualquer smartphone

O destaque do iPhone 14 é a função Emergency SOS: se você estiver num lugar sem sinal de celular, pode se conectar com uma rede de satélites e enviar mensagens de texto pedindo ajuda (elas são recebidas por atendentes especializados).

Agora, o Motorola Defy Satellite Link adiciona esse recurso a qualquer smartphone – basta levar o gadget, que pesa apenas 70 g, no bolso.

Custa US$ 149, mais US$ 5 mensais. Por enquanto, ele só funciona nos EUA – mas deve iniciar o serviço na América Latina até o final do ano.

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