Um drone FPV mais fácil de pilotar

Comandar um drone do tipo FPV (first person view) é uma experiência altamente imersiva – pois você usa um visor para enxergar o que a aeronave está vendo. Os drones dessa categoria são bem difíceis de comandar.

Mas o Avata, da DJI, muda isso: ele é o primeiro FPV que pode ser pilotado por qualquer pessoa, pois tem os sistemas automáticos de controle de voo que fizeram a fama da marca chinesa.

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O kit com drone, óculos e controle custa US$ 1.400 (no Brasil, R$ 14 mil).