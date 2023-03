Um gadget que deixa a cama mais fria no verão

O Sleepme Dock Pro permite ajustar a temperatura da cama, pois vem com uma manta fria, que você coloca sob o lençol.

O produto inclui um compressor bem silencioso (segundo o fabricante, ele emite 41 a 46 decibéis, à beira do inaudível), que resfria água e a bombeia pela manta.

Você usa um app para selecionar a temperatura da água, de 13 a 46 graus – ou seja, o produto também aquece a cama no inverno. Custa de US$ 1.000 a US$ 1.200, dependendo do tamanho da cama (para casais, US$ 1.600 a US$ 1.800).

