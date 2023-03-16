Um George Foreman Grill à prova d’água

Em 1994, o inventor americano Michael Boehm criou uma grelha inclinada – para que a gordura pudesse escorrer, deixando as carnes sequinhas. Chamou um ex-boxeador para ser seu garoto-propaganda, e lançou como George Foreman Grill.

Ela vendeu mais de 100 milhões de unidades, mas tem um problema. É meio difícil de limpar, pois tem partes que não podem ser molhadas. A George Foreman Submersible (US$ 60) finalmente dá um jeito: seu bloco eletrônico (a peça com o LED verde, na foto acima) é destacável, e o resto pode ser lavado na pia ou lava-louças, ou deixado de molho.