Um headset de 129 dólares para o iPhone

Estão cada vez mais fortes os rumores de que a Apple vá apresentar seu capacete de realidade virtual e aumentada em junho. Só que ele poderá custar até US$ 3.000. O HoloKit X é muito mais em conta: custa US$ 129, e funciona conectado a um iPhone 12, 13 ou 14, que vai encaixado nele (e exibe as imagens).

Ele vem com seis joguinhos de realidade aumentada, e só – trata-se de um projeto bem modesto, sem muita estrutura. Mas bem que a Apple poderia se inspirar nele, e também fazer um headset mais barato.

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