Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 14,99
Tecnologia

Um mês com o MacBook Neo

Ele custa 40% menos que os outros Macs – e é o primeiro desafio real em décadas à supremacia do PC. É mais barato porque usa chip de iPhone e tem apenas 8 GB de memória RAM. É o suficiente? Como ele se comporta no dia a dia? Quais são as mudanças, e as surpresas, para quem vem do Windows? Veja o que descobrimos.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 14h00 | Atualizado em 23 jun 2026, 13h53
Um laptop amarelo-limão aberto, visto de cima, com várias janelas de aplicativos abertas na tela, incluindo um calendário e uma página de consulta. O teclado e o trackpad são da mesma cor do corpo do laptop. O fundo é dividido verticalmente em preto e lilás.
 (Reprodução/Montagem sobre reprodução)
Continua após publicidade
Um mês com o MacBook Neo Priorizar nos meus resultados Google
Q

Quando a IBM apresentou ao mundo o Personal Computer (PC), em agosto de 1981, um ponto chamou a atenção: ao contrário das outras máquinas da empresa, desenhadas em torno de chips e tecnologias próprias, ele usava peças comuns, livremente disponíveis no mercado. A “Big Blue” fez isso para acelerar o desenvolvimento do PC, que levou apenas um ano.

Mas ela não era bobinha, e tomou uma medida para evitar que seu produto fosse clonado: o software que inicializava o PC, chamado de BIOS (basic input/output system) era exclusivo da IBM. Só que essa barreira não durou muito. Em novembro de 1982, a startup norte-americana Compaq revelou seu primeiro computador, o Portable. Ele era 100% compatível com o IBM-PC (a Compaq, num feito de engenharia que entrou para a História, conseguiu criar do zero um BIOS praticamente igual ao da IBM) e tinha a vantagem de ser transportável, embora não facilmente – parecia uma maleta, e pesava 13 kg.

Foi um sucesso. Logo outras empresas repetiram a proeza da Compaq e começaram a lançar clones cada vez mais baratos do IBM PC. Isso selou o destino da Apple. Ela, que até então liderava o mercado de computadores pessoais, foi empurrada para uma posição minoritária. É por essa sequência de fatos que, hoje, 9 em cada 10 computadores são PCs.

Siga

O MacBook Neo é o primeiro desafio real, em 40 anos, a essa supremacia – porque custa US$ 599, 40% a menos do que os outros MacBooks. Agora a Apple oferece um produto capaz de competir em preço com os notebooks Windows. O Neo teve a estreia mais bem-sucedida da história dos Macs, e vendeu tanto nos EUA que esgotou – em abril, quem comprasse um precisava aguardar um mês para recebê-lo (enquanto este texto é escrito, no final de maio, a espera é de uma a duas semanas).

No Brasil, como de hábito, a coisa é um pouco diferente. O preço oficial do MacBook Neo, no site da Apple, é R$ 7.299 (ou R$ 6.569 à vista). Ele não é barato. Mas supera com facilidade os notebooks Windows de preço equivalente – que costumam ter corpo de plástico, telas inferiores e processadores Intel ou AMD, que gastam mais energia e fazem a bateria durar bem menos [veja alguns modelos no quadro abaixo]. Já o Neo é de alumínio, tem tela de altíssima resolução e bateria que dura o dobro do tempo [mais sobre isso daqui a pouco].

E a comparação nem considera o preço de mercado do Neo, que é mais baixo. Ele já pode ser encontrado por R$ 5.800 no grande varejo brasileiro; no chamado “mercado cinza”, de importadores independentes, por até R$ 4.500. “Isso [o Neo] obviamente é um choque para toda a indústria”, disse o executivo S.Y. Hsu, co-CEO da fabricante chinesa Asus, em uma conferência com investidores. “Em todo o ecossistema PC, tem havido muitas discussões sobre como competir com esse produto.”

Continua após a publicidade

Não será fácil. Com o MacBook Neo, a Apple explora dois de seus trunfos, integração e escala. Os fabricantes de PCs compram chips da Intel ou da AMD, e pagam à Microsoft para instalar o Windows em suas máquinas. Já a Apple usa CPUs e sistema operacional próprios, o que reduz os custos. E montou uma cadeia produtiva que fabrica cerca de 250 milhões de iPhones por ano – um número astronômico, que nenhuma empresa de PCs conseguiria igualar sozinha (a produção global de computadores, somando todas as marcas, é de 270 milhões por ano).

 

Infográfico detalhado do MacBook Neo desmontado, mostrando seus componentes internos como bateria, trackpad, alto-falantes, CPU e placa-mãe do iPhone 16. A ficha técnica apresenta CPU Apple A18 Pro, 8GB RAM, SSD de 256 ou 512GB, tela de 13 polegadas, peso de 1,2kg e preço. O diagrama do chip A18 Pro destaca P-Cores, E-Cores, GPU, NPU e memórias cache SLC e L2, com descrições de suas funções e especificações técnicas.
(Reprodução/Montagem sobre reprodução)

Não por acaso, o MacBook Neo usa um chip de iPhone, o A18 Pro [veja no infográfico acima]. É o mesmo processador do iPhone 16 Pro, com uma diferença interessante: no Neo, a GPU (área do chip responsável pelo processamento gráfico) tem cinco núcleos ativos, um a menos do que no iPhone. A Apple não revela o motivo disso, mas tudo indica que se trata de chips “binados” (do inglês binned, “separados”), que apresentaram defeito de fabricação em um dos núcleos da GPU.

A Apple não teria como usá-los no iPhone 16 Pro, e eles foram se acumulando nos depósitos da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), que fabrica os processadores da maçã. O MacBook Neo permite aproveitar todo esse estoque de chips a um custo muito baixo.

A prática de recuperar processadores “binados”, e vendê-los com um ou mais núcleos desligados, é bem comum na indústria (Intel e Nvidia também fazem isso). E, no Neo, esse núcleo de GPU a menos não faz muita falta: a máquina tem fôlego de sobra para rodar o macOS e seus programas. Durante o mês em que o testamos, em nenhum momento ele engasgou ou ficou lento.

Continua após a publicidade

E isso mesmo tendo apenas 8 gigabytes de memória RAM. Sim, chegamos ao elefante na sala: o MacBook Neo tem menos RAM do que o mínimo ideal hoje em dia, 16 GB. E ela é soldada na placa-mãe, ou seja, não permite expansão. Conforme você vai abrindo mais programas e abas do navegador, eles ocupam o espaço disponível na memória RAM.

Quando ela fica lotada, o computador começa a usar o swap file, um arquivo no SSD (solid state disk, o componente que armazena os dados do sistema) que atua como uma “memória virtual” – ela é mais lenta, mas evita que o sistema operacional tenha que ir fechando os programas. Todo PC ou Mac funciona assim, desde sempre. A diferença do Neo é que, como ele tem apenas 8 GB, recorre ao swap file com frequência.

Costumo ficar com 15 a 20 abas do navegador abertas, incluindo várias que consomem bastante memória, como Gmail, Google Workspace e WhatsApp Web, enquanto ouço música pelo Spotify, vejo algo no YouTube ou faço reuniões pelo Google Meet. Essa combinação de coisas, mais o consumo de memória do próprio sistema operacional, ocupa de 11 a 14 GB de RAM, bem mais do que o MacBook Neo tem.

Ou seja: durante o mês de teste, ele usou o swap file o tempo inteiro. Você nem percebe quando isso acontece – o macOS continua respondendo com total agilidade –, mas a questão levanta um ponto crucial. A durabilidade da máquina.

MacBook Neo

Notebook dourado com tela exibindo um fundo abstrato de formas arredondadas verticais e circulares em tons de verde, amarelo e azul

Apple 2026 MacBook Neo (13 pol. com chip A18 Pro, pensado para IA e Apple Intelligence, tela Liquid Retina, 8 GB de memória unificada, SSD de 256 GB e câmera FaceTime HD de 1080p); Amarelo-cítrico

Compre agora: Amazon - R$ 5.939,10
Continua após a publicidade

Nada é eterno, e isso também vale para os SSDs. Eles têm uma vida útil, expressa em TBW (“terabytes escritos”), a partir da qual começam a falhar, pois suas células de memória não conseguem mais reter carga elétrica. Isso pode acontecer com o MacBook Neo, já que ele fica gravando e regravando dados no swap file sem parar? Para descobrir, monitorei o uso do SSD com o software de diagnóstico DriveDx. Ele apontou que, ao longo de um mês de uso, o Neo escreveu aproximadamente 1 terabyte de dados.

A Apple não divulga a vida útil dos SSDs presentes nos seus computadores. Mas, para componentes de 256 gigabytes, como o do Neo, ela costuma ser de 150 a 300 TBW. Isso significa que mesmo sob uso intenso, acionando constantemente o swap file, o SSD do Neo irá durar de 12 a 24 anos. E talvez até mais – em fóruns online há relatos de donos de MacBooks que escreveram mais de 800 terabytes em seus SSDs, e eles continuaram funcionando.

Em suma: ter apenas 8 GB de RAM não é um problema para o MacBook Neo. Seria melhor se fossem 16 GB, claro. Mas isso canibalizaria as vendas dos outros notebooks da Apple, e também é uma questão de custo. O mercado atravessa uma forte escassez de memória RAM: quase toda a produção global está indo para datacenters de IA, e o que sobra fica cada vez mais caro.

O fenômeno já levou a aumentos nos preços do PlayStation 5 e do Nintendo Switch 2, bem como dos PCs de diversas marcas, e a Apple não está imune – especula-se que o Neo possa subir US$ 100 até o final do ano.

Ao tirar o Neo da caixa pela primeira vez, salta aos olhos a qualidade de construção: ele é tão sólido e bem-acabado quanto os outros MacBooks. Não parece um “Mac barato”. O teclado e o trackpad são excelentes, e a tela também – tem resolução de 2.408 x 1.506 pixels, com densidade de 219 pixels por polegada (quase 50% a mais do que os laptops Windows de preço equivalente).

Continua após a publicidade

Mas não é grande: tem 13 polegadas. Dá para usar numa boa o navegador, editores de textos e planilhas. Mas, em alguns momentos, falta espaço (eu, por exemplo, às vezes preciso abrir dois textos ao mesmo tempo na tela).

Mudar do PC para o Mac, mesmo se você nunca usou um, é bem tranquilo. Até os principais atalhos de teclado são iguais (com a diferença de que, em vez da tecla Control, você aperta Command). Só não perca tempo tentando usar o “assistente de migração”, um software que a Apple oferece para Windows. Mesmo insistindo bastante, ele não funcionou – aparentemente porque o Windows 11 impedia a execução do Bonjour, um protocolo de rede da Apple. Fiz a migração manualmente, transferindo meus arquivos e logando nas minhas contas. Beleza.

Nos testes, a bateria do Neo sempre durou o mesmo tempo: de 10 a 11 horas. É uma marca excelente (o dobro dos laptops Windows que competem com ele), mas não alcança a autonomia extrema dos MacBooks Air e Pro, que chegam a 16 ou 17 horas. É que, no Neo, a Apple usou uma bateria menor, com capacidade de 36,5 watts-hora (os outros MacBooks, dependendo do tamanho, têm de 53 a 66 Wh). Ao contrário do que se diz por aí, usar o navegador Safari em vez do Chrome não fez muita diferença; os dois gastam a mesma energia.

O que dá diferença é trocar o carregador USB-C que vem com o Neo, que tem apenas 20 W de potência e demora quatro horas para encher a bateria. Você pode usar um mais potente. Conectada a um carregador de 40 W, a máquina carregou em metade do tempo (esse é o limite; se você pluga um carregador acima de 40 W, o Neo simplesmente ignora a energia adicional).

Tabela comparativa de cinco notebooks rivais do MacBook Neo: Lenovo Yoga Slim 7i Gen 9, Dell 14, Samsung Galaxy Book4, Acer Aspire 16 e Vaio FE16, com informações de modelo, preço, hardware, peso, prós e contras.
(Divulgação/Montagem sobre reprodução)
Continua após a publicidade

Isoladamente, o Neo se comporta de modo impecável. Mas, ao conectá-lo a outros dispositivos, tive algumas surpresas. A primeira: com ele plugado a um monitor Full HD (1080p), a imagem ficou ruim, com as letras meio borradas. É que o macOS é otimizado para resoluções mais altas e não roda bem em monitores 1080p. Existe um app, o BetterDisplay, que atenua mas não resolve o problema. A única solução é trocar o monitor por um 4K.

No mercado brasileiro, uma boa opção é o LG Ultrafine 27US500-W, com tecnologia IPS (in-plane switching, que proporciona bom ângulo de visão) e preço em torno de R$ 1.300. Fora ele você só encontra modelos genéricos, de marcas desconhecidas, ou opções muito mais caras.

Quando está conectado a um monitor externo, o Neo oferece dois modos de vídeo: o “nativo” (em que tudo fica muito pequeno, com ícones e texto quase ilegíveis) e o HiDPI, que tem o problema oposto: os elementos da interface ficam grandes demais.

Consegui resolver entrando em “Acessibilidade”, nas configurações do sistema, e reduzindo um pouco o tamanho do texto e dos ícones. Também diminuí o zoom do Google Chrome para 80%. Ficou bom, embora não impecável: alguns elementos da interface continuaram um pouco maiores do que seria normal. No Windows, nada disso acontece – o sistema reconhece e ajusta tudo sozinho com perfeição.

MacBook Neo

Notebook dourado com tela exibindo um fundo abstrato de formas arredondadas verticais e circulares em tons de verde, amarelo e azul

MacBook Neo Apple 13″ Chip A18 Pro CPU de 6 núcleos GPU de 5 núcleos 256GB – Amarelo-cítrico

Compre agora: Casas Bahia - R$ 6.569,90

O Neo também tretou com a minha webcam, uma Logitech C920. Ela é compatível com macOS – e, com o Neo conectado a um monitor 1080p, funcionou perfeitamente. Já com a tela 4K, não: a imagem da webcam ficava toda picotada, e às vezes o macOS travava.

É que o sinal de vídeo 4K já ocupa, sozinho, a maior parte da largura de banda disponível nas portas USB do Neo (que é de 10 Gbps, muito aquém dos 40 Gbps dos MacBooks Air e Pro). Sobra pouca banda para os demais periféricos, como webcam e SSDs externos. Contornei a questão usando a webcam do próprio Neo, que é boa.

Quanto ao teclado, sem problemas. Eu já usava um Logitech MX Keys Mini, que tem as teclas específicas do macOS (Option, Command e Function). Ele é caro, R$ 700, mas há uma opção mais barata – o Logitech K380, que você encontra por R$ 200. Um ponto que não consegui resolver: o macOS lê meu SSD externo, mas não escreve nele.

É que esse dispositivo, que uso com o Windows, está formatado no padrão NTFS, da Microsoft. A saída seria comprar o Paragon NTFS, um software de R$ 180, ou então transferir todos os arquivos para outro lugar e aí formatar o SSD (no padrão exFAT, que PC e Mac aceitam). Acabei deixando pra lá, mesmo porque copiar os dados levaria um tempão (já que, com o Neo conectado ao monitor 4K, sua interface USB fica congestionada e lenta).

Em suma: o Neo é ótimo, mas não é perfeito. Se você vai usar o laptop conectado a monitor, SSD e periféricos externos, talvez seja melhor optar por um MacBook Air ou Pro. Isso também vale para tarefas pesadas, como edição de vídeo, que não são a praia do Neo. Fora isso, ele é uma boa, sim – e parece ter força para, junto com os Googlebooks [leia abaixo], finalmente desafiar o reinado do Windows.

MacBook Neo

Notebook dourado com tela exibindo um fundo abstrato de formas arredondadas verticais e circulares em tons de verde, amarelo e azul

Macbook Neo 13 Pol A18 Pro 6 Core Cpu 5 Core Gpu 8gb Memoria 256gb Ssd

Compre agora: Carrefour - R$ 4.589,10

***

Notebook azul-marinho com teclado e tela parcialmente abertos, exibindo um touchpad com reflexos coloridos e botões de função na lateral esquerda do teclado, sobre fundo preto.
(Divulgação/Reprodução)

Os Googlebooks
Eles serão produzidos por várias empresas, e vão levar o Android para os PCs.

O Android domina os smartphones – e, agora, vai migrar para os computadores. Eles se chamarão Googlebooks, serão produzidos por marcas como Acer, Asus, Dell, HP e Lenovo e chegarão ao mercado dos EUA nos próximos meses. Terão várias versões, com processadores Intel, Qualcomm ou Mediatek (tanto da arquitetura x86 quanto da ARM).

E virão com uma nova versão do Android, adaptada para funcionar melhor com teclado e mouse. Essa versão, cujo nome provisório é Aluminum OS, trará uma interface parecida à do macOS, com um “dock” reunindo atalhos para os principais aplicativos na parte de baixo da tela.

Também terá recursos de IA: se você balançar o cursor do mouse, imediatamente aparecerá o Gemini, do Google, se propondo a fazer coisas úteis de acordo com o que estiver na tela. Se você estiver lendo um email no qual um colega de trabalho pede para marcar uma reunião, por exemplo, o Gemini se oferecerá para fazer isso – e agendar a conversa na data e no horário citados na mensagem.

Publicidade
TAGS:
Android
Apple
Gadgets
Google
iPhone
Microsoft
Windows
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura de tecido, um logo de árvore azul escuro no canto superior direito e uma superfície de madeira clara na parte inferiorFundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sutil faixa horizontal mais escura na parte inferior e um pequeno ícone de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Premium

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).