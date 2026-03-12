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Tecnologia

Um novo tipo de console

A Steam Machine se parece a um. Na verdade, ela é um PC – o que traz uma série de vantagens. Mas há um porém.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 mar 2026, 16h00
Imagem, em fundo bege, de um console de vídeo game, em formato de cubo, na cor preta.
 (Valve/Reprodução)
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Os consoles de games são fechados, ou seja, só rodam jogos baixados das próprias lojas online. Os fabricantes dos consoles, donos dessas lojas, ganham um percentual sobre todos os games vendidos nelas. Esse modelo permitiu que, nas últimas décadas, os consoles fossem subsidiados: Sony, Nintendo e Microsoft vendiam o hardware a preço de custo, ou abaixo, para ganhar no software.

Imagem, em fundo verde, de um console de vídeo game, em formato de cubo, e um joystick, ambos na cor preta.
(Valve/Montagem sobre reprodução)

A Steam Machine, da empresa norte-americana Valve, é diferente. Ela parece um console, mas é um PC, e por isso tem acesso a todas as lojas online, como Epic Games Store, Microsoft Store, GOG, Nuuvem e a própria Steam. Essa competição faz com que, na média, os jogos para PC sejam bem mais baratos do que nos consoles. A Microsoft já anunciou que o próximo Xbox também será um PC.

Porém, nesse modelo de negócio, o hardware não é subsidiado. Por isso, especula-se que a Steam Machine possa custar até US$ 1.000 – o dobro dos consoles atuais.

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O preço e a data de lançamento ainda não foram confirmados. A Valve disse que irá adiar a chegada da máquina devido à escassez de memória RAM no mercado (a maior parte da produção global está sendo consumida pelos datacenters de IA, o que fez o preço da memória disparar).

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