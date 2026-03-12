Um novo tipo de console

Ler Resumo





Introdução A Steam Machine da Valve redefine o mercado de games. Sendo um PC disfarçado de console, ela oferece acesso a múltiplas lojas e jogos mais baratos. Contudo, seu hardware não subsidiado pode levar o preço a US$ 1.000. Entenda como essa inovação, adiada por escassez de RAM, aponta para o futuro do setor, com a Microsoft já seguindo a tendência.

Principais Tópicos





Steam Machine: um PC em formato de console, que rompe com o modelo fechado tradicional. Acesso a diversas lojas online garante jogos, em média, mais baratos que nos consoles. O hardware não é subsidiado, projetando um custo de até US$ 1.000. O lançamento foi adiado devido à escassez global de memória RAM. A Microsoft planeja que o próximo Xbox também funcione como um PC.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Os consoles de games são fechados, ou seja, só rodam jogos baixados das próprias lojas online. Os fabricantes dos consoles, donos dessas lojas, ganham um percentual sobre todos os games vendidos nelas. Esse modelo permitiu que, nas últimas décadas, os consoles fossem subsidiados: Sony, Nintendo e Microsoft vendiam o hardware a preço de custo, ou abaixo, para ganhar no software.

A Steam Machine, da empresa norte-americana Valve, é diferente. Ela parece um console, mas é um PC, e por isso tem acesso a todas as lojas online, como Epic Games Store, Microsoft Store, GOG, Nuuvem e a própria Steam. Essa competição faz com que, na média, os jogos para PC sejam bem mais baratos do que nos consoles. A Microsoft já anunciou que o próximo Xbox também será um PC.

Porém, nesse modelo de negócio, o hardware não é subsidiado. Por isso, especula-se que a Steam Machine possa custar até US$ 1.000 – o dobro dos consoles atuais.

De onde vem o nome “notebook” (“cadernos”) para laptops?

Continua após a publicidade

O preço e a data de lançamento ainda não foram confirmados. A Valve disse que irá adiar a chegada da máquina devido à escassez de memória RAM no mercado (a maior parte da produção global está sendo consumida pelos datacenters de IA, o que fez o preço da memória disparar).