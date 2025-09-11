Um novo tipo de drone

A chinesa Insta360 domina o mercado de câmeras ultrapanorâmicas: ela vendeu 2,2 milhões de unidades no ano passado, e seu valor de mercado é estimado em US$ 16 bilhões. Agora, está lançando seu primeiro drone, o Antigravity A1 – cujo diferencial é, justamente, filmar em 360 graus.

Isso significa que você não precisa apontá-lo para o que deseja gravar, como acontece com os drones convencionais; basta colocar o Antigravity no ar e ele vai capturando tudo, em todos os ângulos, com resolução 8K.

Aí, depois, você escolhe no computador (usando um software desenvolvido pela Insta360) as cenas e os ângulos de imagem que achar mais interessantes – e o programa converte os takes que você selecionou para o formato convencional, 16:9, usado no YouTube.

Também dá para comandar uma “câmera virtual”, movendo-a para enquadrar o que você quiser – o software faz isso processando o vídeo em 360 graus que foi capturado pelo drone. O jeito de pilotar o Antigravity é bem diferente: você usa óculos 3D, enquanto segura um controle com giroscópio [veja acima]. O drone pesa 249 g e sua bateria dura 29 minutos. O lançamento está prometido para janeiro de 2026, e o preço ainda não foi divulgado.