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Tecnologia

Um novo tipo de drone

O Antigravity A1 é o primeiro que filma em 360 graus. Captura tudo, em todos os ângulos – e pode transformar as gravações aéreas.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2025, 08h00
Imagem de uma garota, num deserto, de vestido marrom, operando um drone através de um joystick e um controle e um óculos especial.
 (Insta360/Reprodução)
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A chinesa Insta360 domina o mercado de câmeras ultrapanorâmicas: ela vendeu 2,2 milhões de unidades no ano passado, e seu valor de mercado é estimado em US$ 16 bilhões. Agora, está lançando seu primeiro drone, o Antigravity A1 – cujo diferencial é, justamente, filmar em 360 graus.

Isso significa que você não precisa apontá-lo para o que deseja gravar, como acontece com os drones convencionais; basta colocar o Antigravity no ar e ele vai capturando tudo, em todos os ângulos, com resolução 8K.

Infográfico, em fundo verde, de um drone e seu sistema de controle (um óculos e um joystick).
(Insta360/Montagem sobre reprodução)

Aí, depois, você escolhe no computador (usando um software desenvolvido pela Insta360) as cenas e os ângulos de imagem que achar mais interessantes – e o programa converte os takes que você selecionou para o formato convencional, 16:9, usado no YouTube.

Também dá para comandar uma “câmera virtual”, movendo-a para enquadrar o que você quiser – o software faz isso processando o vídeo em 360 graus que foi capturado pelo drone. O jeito de pilotar o Antigravity é bem diferente: você usa óculos 3D, enquanto segura um controle com giroscópio [veja acima]. O drone pesa 249 g e sua bateria dura 29 minutos. O lançamento está prometido para janeiro de 2026, e o preço ainda não foi divulgado.

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