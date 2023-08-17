Um sistema contra os ladrões de celular

O recurso se chama Cadeado Galaxy, e é compatível com celulares Samsung que rodem Android 10 ou posterior (maioria dos modelos fabricados a partir de 2020). Para quem tem Galaxy S ou Galaxy Z, ele é gratuito por dois anos – donos de outros modelos podem contratá-lo pagando R$ 40 por ano.

A função tenta corrigir um problema clássico do Android. O sistema operacional do Google possui um bloqueio, o Factory Reset Block (FRB), que em tese inutiliza o celular em caso de roubo. Mas ele é falho, existem métodos para quebrá-lo.

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O Cadeado Galaxy promete ser mais robusto, porque combina hardware e software: roda no chamado “enclave seguro”, uma área protegida da CPU, isolada do resto do sistema. Nos nossos testes, ele se mostrou invulnerável a alguns dos métodos tradicionais de destravamento de celular.

Também é mais fácil de disparar: além de acionar a trava pela internet, é possível fazer isso por telefone, o que pode ser útil numa emergência. Nos testes, o bloqueio por telefone foi ágil: o processo todo, contando a ligação, demorou 1 min 19 s. Já o online foi quase imediato, levando em média 10 s.

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