Um smartphone bem diferente

Oito em cada dez pessoas, nos EUA, se consideram viciadas em seus smartphones, e isso vem piorando. No Brasil não é diferente – um levantamento feito em 2022 apontou que o País ocupava o 4o lugar global no ranking do vício nesses dispositivos. O Light Phone III (US$ 599) propõe uma resposta curiosa: é o primeiro smartphone projetado para ser menos viciante.

A ideia é que você o utilize o mínimo possível. Isso começa pela tela, que é monocromática e relativamente pequena, 3,9 polegadas. As funções do aparelho também são propositalmente limitadas.

Ele usa um sistema operacional próprio, com os seguintes apps: ligações telefônicas, alarme, calculadora, agenda (sincronizada com o Google Calendar), mapas GPS, bloco de notas, SMS, câmera digital, lanterna e um tocador de podcasts.

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Só isso. Não tem navegador, redes sociais nem aplicativos de streaming. A bateria é bem pequena, com apenas 1.800 mAh de capacidade (menos da metade dos smartphones comuns).

Mas, como o aparelho tem poucos recursos, e sua tela preto e branco gasta menos energia, a bateria dura de dois a três dias. Ele tem chip NFC, que poderá ser usado para fazer pagamentos – mas ainda não está ativo.

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