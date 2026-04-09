Uma câmera digital retrô – e colecionável

Ler Resumo





Introdução A Kodak Charmera ressuscita a nostalgia com uma câmera digital que tira fotos propositalmente pixeladas. Com tela minúscula e estratégia de venda em ‘blind boxes’, este chaveiro de 35g custa US$ 30 e é a nova febre colecionável que celebra o charme do retrô no mundo digital.

Principais Tópicos





Nostalgia em foco: Câmera digital com fotos propositalmente de baixa resolução (1,6 MP). Experiência retrô: Tela minúscula (0,8 polegada) para um clique autêntico. Estratégia de ‘blind boxes’: O colecionismo por trás das sete versões surpresa. Portabilidade e estilo: Pesa 35g e pode ser usada como chaveiro. Preço e disponibilidade: Custa US$ 30 (R$ 300 no Brasil), requer microSD.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Com o tempo, tudo fica antigo o suficiente para despertar nostalgia. Depois do vinil e da foto analógica, chegou a hora das câmeras digitais. A Kodak Charmera leva ao limite a proposta retrô: tem uma telinha bem pequena, de 0,8 polegada, e resolução de imagem propositalmente baixa, mísero 1,6 megapixel (dez vezes menos que um smartphone).

Você não consegue ver direito o que está enquadrando, e as fotos ficam com uma cara antiga. A ideia é justamente essa, afinal (se você quiser incrementar o efeito, dá para aplicar sete filtros digitais às imagens). Para transferir as fotos, basta plugar a câmera ao computador via cabo USB.

Além da nostalgia, a Charmera explora outro elemento psicológico do mundo moderno: o colecionismo. Ela tem sete versões diferentes – mas, ao comprar, você não sabe qual vem dentro da caixa. Essa estratégia comercial se chama blind boxes, e foi responsável pela febre dos bonecos chineses Labubu no ano passado.

A câmera pesa 35 gramas e pode ser usada como chaveiro (já vem com uma correntinha para isso). Ela custa US$ 30; requer um cartão microSD, não incluso. No Brasil, pode ser encontrada em marketplaces como o Mercado Livre, por cerca de R$ 300 – junto a imitações chinesas, mais baratas.