Uma câmera para deficientes visuais
Ela projeta as imagens direto na retina. Veja como funciona.
Está vendo essa peça grandona, acoplada na parte de trás? A Sony HX99 RNV é a primeira câmera para deficientes visuais: a tal peça é um microprojetor, que exibe as imagens diretamente na retina (a parte de trás do olho, onde há células que captam luz).
A câmera reconhece a pupila e mira nela – com isso, os raios de luz “pulam” os mecanismos naturais de focalização do olho.
O público-alvo da máquina, que custa US$ 599, são pessoas que sofrem de doenças na córnea.