Uma impressora de maquiagem para o rosto
Gadget analisa a pele em tempo real - e usa a mesma tecnologia das impressoras jato de tinta para cobrir imperfeições com microgotas de maquiagem
O Opte Precision Skincare (US$ 599) tem uma lente que analisa a pele do rosto 200 vezes por segundo – e aplica maquiagem para cobrir espinhas, manchas e rugas, usando 120 microjatos que disparam automaticamente (é a mesma tecnologia usada nas impressoras jato de tinta).
Basta ir passando o gadget lentamente pelo rosto. O resultado é mais preciso e natural: segundo o fabricante, o Opte cobre todas as imperfeições usando 97% menos maquiagem do que o processo tradicional, à mão.