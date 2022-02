Vírus da dengue faz mosquitos picarem mais

A doença é causada pelo vírus DENV, que é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti – ele adquire o vírus ao picar uma pessoa infectada, e o transfere para outras ao picá-las. Esse é o ciclo da doença, conhecido há décadas.

A novidade, como revelou um estudo publicado por cientistas da França e de Singapura (1), é que o DENV é capaz de alterar o comportamento do mosquito, fazendo com que ele pique mais vezes e procure mais vítimas – e, com isso, espalhe mais o vírus.

Os pesquisadores colocaram dois grupos de mosquitos em contato com ratos de laboratório, filmaram e analisaram o comportamento deles. Os Aedes infectados pelo DENV atacavam mais ratos do que os mosquitos não-infectados, e a presença do vírus também atrapalhava a sucção do sangue – fazendo com que os mosquitos tivessem de picar mais vezes cada animal para obter a mesma quantidade dele. O estudo calculou que essas duas mudanças aumentam em 300% a capacidade de cada mosquito transmitir o vírus.

Fonte 1. Dengue virus infection modifies mosquito blood-feeding behavior to increase transmission to the host. J Pompon e outros, 2022.

