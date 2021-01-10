Walmart quer estrear caminhão autônomo nos EUA

Após cumprirem 18 meses de testes, em que funcionaram sob supervisão de pilotos humanos, os veículos sem motorista do Walmart poderão estrear para valer em 2021 nos Estados Unidos.

Os caminhões foram criados em parceria com a startup Gatik, e já transportam produtos entre um depósito e um mercado de Bentonville, Arkansas, separados por dois quilômetros.

Para 2021, os planos são expandir as entregas ao Estado vizinho, Louisiana. Lá, os caminhões sairão de uma loja em Nova Orleans e irão até um ponto de retirada em Metairie – uma distância de 32 quilômetros.