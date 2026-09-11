Wi-Fi funciona como câmera invisível
Tecnologia beamforming, usada desde o Wi-Fi 5, revela o que está acontecendo dentro de uma casa ou escritório.
Os roteadores Wi-Fi podem ser transformados em câmeras ocultas – e revelar tudo o que está acontecendo dentro de uma casa ou escritório. Foi o que comprovou uma experiência (1) feita pelo Instituto de Tecnologia de Karlsruhe, na Alemanha, com 197 voluntários. Os pesquisadores mostraram que é possível usar os sinais Wi-Fi para gerar imagens de alta qualidade, suficientes para identificar pessoas com quase 100% de acerto.
Isso acontece porque os roteadores e os dispositivos conectados à rede Wi-Fi se comunicam por meio de ondas eletromagnéticas, que podem ser interceptadas. Basta usar um notebook comum, rodando um software especial desenvolvido pelos cientistas, e se posicionar dentro do alcance de uma determinada rede Wi-Fi – à qual nem é preciso se conectar. Segundo os autores do estudo, o problema está na tecnologia beamforming, que é adotada desde o padrão Wi-Fi 5 e pode ser explorada para gerar as imagens.
Fonte 1. “BFId: identity inference attacks utilizing beamforming feedback information”.