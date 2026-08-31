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Por Rafael Battaglia 31 ago 2026, 19h06 | Atualizado em 31 ago 2026, 19h09
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Com que frequência você acessa o site da Super? O que mais te atrai aqui? E o que você gostaria de ver de diferente?

É para entender essa e outras perguntas que criamos uma breve pesquisa sobre o nosso site. Em até 5 minutos, você responde a um questionário sobre os seus hábitos de consumo de notícia e a sua relação com a Super. Vai nos ajudar um bocado.

A pesquisa está neste link. Também dá para acessá-la via QR Code:

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