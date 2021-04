Gráfico: quantas pessoas nascem e morrem a cada ano no Brasil?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail bruno.vaiano@abril.com.br.

Mais de 1,45 milhões de pessoas morreram no Brasil no ano passado. Entre março de 2020 e 2021 (período que abarca o primeiro ano da pandemia), o número de mortes foi 31% maior que a média histórica. Segundo a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen), esse é o maior número já registrado desde o início da série história “Estatísticas do Registro Civil”, em 2003.

O número de mortes, no entanto, não superou o de nascimentos. O Brasil ganhou 2,6 milhões de bebês em 2020. O número quebra com uma tendência de crescimento dos últimos cinco anos.

No gráfico, ainda adicionamos os registros de casamento, que também foram abalados pela pandemia. A queda em mais de 200 mil cerimônias em 2020 se deu principalmente pelos adiamentos em respeito às medidas de distanciamento social. Abaixo, confira os números anuais desde 2015.

*Erramos: Na edição impressa, os números de casamentos e mortes de 2021 estão trocados. O correto é 182.048 casamentos e 433.218 mortes, como mostrado no quadro acima, já corrigido.