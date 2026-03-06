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Ciência

3 notícias sobre: “substâncias eternas”

Elas estão cada vez mais onipresentes. Mas também há esperança.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 mar 2026, 14h05 | Atualizado em 7 mar 2026, 16h01
Imagem de diversas embalagens feitas de plástico, papel e isopor.
 (Getty Images/Montagem sobre reprodução)
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Uso em agrotóxico vai parar na Justiça
Os PFAS (per e polifluoroalquis) são compostos químicos que juntam flúor e carbono, com ligações muito fortes entre si. Eles não se decompõem naturalmente. São usados em tecidos, tintas e embalagens de comida. E agrotóxicos: um grupo de ONGs está processando o governo dos EUA por ter liberado a comercialização do isocicloseram, um inseticida que contém PFAS. Ele é vendido no Brasil desde 2023.

Contaminação de baleias está diminuindo
O nível de PFAS no organismo das baleias do Atlântico Norte caiu 60% entre 2001 e 2023. A conclusão é da Universidade Harvard, que analisou 271 amostras de fígado e músculo coletadas ao longo desse período (1). Segundo os cientistas, a contaminação diminuiu porque vários tipos de PFAS (como o PFOA, que era usado em panelas antiaderentes até 2013) deixaram de ser produzidos.

Novo filtro é 100 vezes mais eficaz
Ele foi desenvolvido (2) pela Universidade Rice, nos EUA, é feito de cobre e alumínio e consegue destruir 100 vezes mais PFAS do que as tecnologias atuais. Segundo seus criadores, o filtro poderia ser instalado em estações de tratamento de água. O processo transforma os PFAS num composto de flúor e cálcio que não é tóxico, e pode ser descartado em aterros sanitários.

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O que são as “substâncias eternas” e quais os seus perigos?

Fontes 1. Large declines in organofluorine contamination indicated by subarctic marine mammal tissues”; 2. “Regenerable water remediation platform for ultrafast capture and mineralization of per- and polyfluoroalkyl substances”.

 

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Química
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