Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 12,99
Ciência

36 empresas de combustíveis fósseis respondem por metade das emissões totais de CO2

Esse grupo de empresas foi responsável por mais de 20 bilhões de toneladas de dióxido de carbono emitidas em 2023. A Petrobras está na lista.

Por Eduardo Lima 7 mar 2025, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h18
Fotografia de uma fábrica despejando CO2 no ar.
 (AerialPerspective Images/Getty Images)
Continua após publicidade
36 empresas de combustíveis fósseis respondem por metade das emissões totais de CO2 Priorizar nos meus resultados Google

Você já conhece a história: a emissão de gases de efeito estufa, caso do dióxido de carbono (CO2), estão causando o aquecimento acelerado do globo – e também uma miríade de eventos climáticos extremos que acontecem na esteira desse calorão mundial. O que você talvez não saiba é que metade dessas emissões mundiais vem dos combustíveis fósseis produzidos por só 36 empresas.

É isso que diz uma análise da Carbon Majors, uma base de dados com os 169 maiores produtores mundiais de combustíveis fósseis e cimento operada pela InfluenceMap, uma instituição de pesquisa para políticas públicas sem fins lucrativos. De acordo com o estudo, 36 empresas – entre elas Shell, ExxonMobil, Coal India, e Saudi Aramco – produziram uma quantidade de carvão, petróleo e gás natural responsável por mais de 20 bilhões de toneladas de CO₂ emitidas em 2023.

As fontes das emissões variam: o carvão foi responsável por 41% do CO₂ emitido em 2023, enquanto o petróleo representou 32%, o gás natural 23% e a produção de cimento 4%.

A Petrobras também está no ranking. Em 2023, a empresa brasileira emitiu 412 milhões de toneladas de dióxido de carbono.

Siga
Continua após a publicidade

Só a Saudi Aramco, a companhia petrolífera estatal da Arábia Saudita, seria o quarto maior poluidor do mundo se fosse um país – atrás somente da China, dos Estados Unidos e da Índia. Já a ExxonMobil, sozinha, emite a mesma coisa que a Alemanha inteira, que é o nono maior poluidor global.

Os dados do relatório estão disponíveis no site da InfluenceMap. 25 das 36 empresas que mais poluem são estatais, como a Saudi Aramco, a Coal India, a iraniana NIOC e as chinesas CHN Energy e Jinneng Group. Entre as empresas de capital aberto não estatais estão a americana Chevron, a francesa TotalEnergies e a britânica BP.

Continua após a publicidade

O relatório da Carbon Majors também apresenta dados históricos, de 1854 até 2023. Ele mostra que dois terços do total das emissões de CO₂ desde o início da Revolução Industrial foram produzidas por 180 empresas – 11 delas não existem mais. Nesse ranking, a Petrobras está em 28ª, com mais de 11 bilhões de toneladas de CO₂ já emitidas.

Continua após a publicidade

Longe da meta

Se o mundo quiser combater as mudanças climáticas, é preciso reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 45% nos próximos cinco anos, até 2030, para manter o nível de aquecimento em só 1,5 °C. Foi isso que todos os países signatários do Acordo de Paris, de 2015, concordaram em fazer.

O compromisso da comunidade internacional não tem se convertido em ações, porém. As emissões continuam aumentando ano a ano, e o mercado dos combustíveis fósseis continua extremamente lucrativo: em dezembro de 2023, a Saudi Aramco registrou renda líquida semestral de US$ 102,87 bilhões. A maioria das empresas no banco de dados da Carbon Majors aumentou suas emissões em 2023.

A ideia de atingir o zero líquido de emissões globais (ou seja, compensar o mesmo tanto que é lançado) até 2050, então, já é quase impossível. De acordo com a Agência Internacional de Energia, ligada à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), qualquer projeto novo de combustíveis fósseis a partir de 2021 é incompatível com atingir a meta para o meio do século.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Aquecimento global
Efeito estufa
mudanças climáticas
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).