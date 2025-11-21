O mais famoso objeto astronômico do momento acaba de ganhar um novo ensaio fotográfico.

Após mais de um mês em silêncio, a Nasa finalmente divulgou uma série de fotografias do 3I/Atlas, o cometa interestelar que vem fascinando astrônomos e internautas desde que foi descoberto em 1 de julho deste ano. Ele é apenas o terceiro visitante de fora do nosso Sistema Solar já identificado, após o 1I/ʻOumuamua, avistado em 2017, e o 2I/Borisov, de 2019.

Os registros foram feitos por diversas naves da agência americana, espalhadas pelo nosso Sistema Solar. A fotografia tirada de mais próximo é a que você vê acima; ela foi capturada pela câmera HiRISE, que está orbitando Marte a bordo da sonda MRO. No momento do clique, o Atlas estava a apenas 30 milhões de quilômetros do Planeta Vermelho.

Outros equipamentos que estudam Marte também fotografaram o objeto enquanto ele passava perto do nosso vizinho cósmico no começo de outubro. Ele foi inclusive avistado pelo Perseverance, o robô que está perambulando pela superfície marciana:

Essas são as primeiras imagens divulgadas pela Nasa desde que o governo federal dos EUA entrou em “shutdown” – uma paralisação que ocorre quando não há verba para pagar pelos serviços públicos federais. Isso aconteceu porque o Congresso, sem acordo entre republicanos e democratas, não conseguiu aprovar uma lei orçamentária no prazo necessário, e a paralisação começou em 1º de outubro. A maioria das atividades da Nasa foi congeladas desde então; o shutdown só terminou em 12 de novembro, após os senadores chegarem a um acordo.

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O silêncio da agência foi mais um ingrediente para incentivar as teorias de que o Atlas era, na verdade, uma nave alienígena. Essa ideia começou a ser propagada pelo astrônomo Avi Loeb, de Harvard, e ganhou muita força nas redes sociais nos últimos meses, apesar de haver consenso na comunidade científica de que o objeto é, de fato, um cometa de origem natural.

“Gostaria de abordar os rumores logo de início”, disse Amit Kshatriya, administrador da Nasa, durante a coletiva de imprensa de divulgação das fotos. “Este objeto é um cometa. Ele tem a aparência e o comportamento de um cometa.”

Nestes 42 dias, as missões da Nasa que estão estudando nosso Sol também conseguiram dar espiada no visitante, como a SOHO e a PUNCH:

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A nave Lucy, que irá estudar os asteroides troianos de Júpiter, também flagrou a celebridade cósmica:

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A nave MAVEN, que está estudando Marte, registrou os átomos de hidrogênio em volta do cometa em ultravioleta:

O Atlas chega ao seu ponto mais próximo da Terra em 19 de dezembro, quando ficará a apenas 270 milhões de quilômetros de nós. Fique tranquilo: é uma distância segura, e o cometa não representa nenhuma ameaça.

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