Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

3I/ATLAS: Nasa divulga várias novas imagens do objeto interestelar. Confira

Diversas naves fotografaram o visitante que ganhou fama após a teoria de que era uma nave alienígena. Registros vêm após 43 dias de paralisação na agência.

Por Bruno Carbinatto 21 nov 2025, 16h55 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h29
Fotografia do momente em que o cometa estava a cerca de 0,2 unidades astronômicas (19 milhões de milhas, ou 30 milhões de quilômetros) da espaçonave.
Fotografia tirada pela sonda Mars Reconnaissance Orbiter, da Nasa, no dia 2 de outubro.  (NASA/JPL-Caltech/Universidade do Arizona/Reprodução)
Continua após publicidade
3I/ATLAS: Nasa divulga várias novas imagens do objeto interestelar. Confira Priorizar nos meus resultados Google

O mais famoso objeto astronômico do momento acaba de ganhar um novo ensaio fotográfico.

Após mais de um mês em silêncio, a Nasa finalmente divulgou uma série de fotografias do 3I/Atlas, o cometa interestelar que vem fascinando astrônomos e internautas desde que foi descoberto em 1 de julho deste ano. Ele é apenas o terceiro visitante de fora do nosso Sistema Solar já identificado, após o 1I/ʻOumuamua, avistado em 2017, e o 2I/Borisov, de 2019.

Os registros foram feitos por diversas naves da agência americana, espalhadas pelo nosso Sistema Solar. A fotografia tirada de mais próximo é a que você vê acima; ela foi capturada pela câmera HiRISE, que está orbitando Marte a bordo da sonda MRO. No momento do clique, o Atlas estava a apenas 30 milhões de quilômetros do Planeta Vermelho.

Outros equipamentos que estudam Marte também fotografaram o objeto enquanto ele passava perto do nosso vizinho cósmico no começo de outubro. Ele foi inclusive avistado pelo Perseverance, o robô que está perambulando pela superfície marciana:

Siga
O cometa interestelar 3I/ATLAS é visto como uma mancha tênue contra um campo estelar de fundo em duas imagens capturadas pelo instrumento Mastcam-Z a bordo do rover Perseverance da NASA em Marte, em 4 de outubro de 2025. No momento em que foi fotografado, o cometa estava a cerca de 29,9 milhões de quilômetros (18,6 milhões de milhas) do rover, que explorava a borda da Cratera Jezero em Marte.
Esse brilho quase imperceptível, destacado entre as quatro linhas brancas, é o cometa 3I/Atlas visto por um instrumento do robô Perseverance, que está explorando a superfície de Marte. (NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS/Reprodução)

Essas são as primeiras imagens divulgadas pela Nasa desde que o governo federal dos EUA entrou em “shutdown” – uma paralisação que ocorre quando não há verba para pagar pelos serviços públicos federais. Isso aconteceu porque o Congresso, sem acordo entre republicanos e democratas, não conseguiu aprovar uma lei orçamentária no prazo necessário, e a paralisação começou em 1º de outubro. A maioria das atividades da Nasa foi congeladas desde então; o shutdown só terminou em 12 de novembro, após os senadores chegarem a um acordo.

Continua após a publicidade

O silêncio da agência foi mais um ingrediente para incentivar as teorias de que o Atlas era, na verdade, uma nave alienígena. Essa ideia começou a ser propagada pelo astrônomo Avi Loeb, de Harvard, e ganhou muita força nas redes sociais nos últimos meses, apesar de haver consenso na comunidade científica de que o objeto é, de fato, um cometa de origem natural.

“Gostaria de abordar os rumores logo de início”, disse Amit Kshatriya, administrador da Nasa, durante a coletiva de imprensa de divulgação das fotos. “Este objeto é um cometa. Ele tem a aparência e o comportamento de um cometa.”

Nestes 42 dias, as missões da Nasa que estão estudando nosso Sol também conseguiram dar espiada no visitante, como a SOHO e a PUNCH:

Continua após a publicidade
PUNCH_StarSub-gif
Este vídeo reúne observações do cometa 3I/ATLAS feitas pela missão PUNCH da Nasa entre 28 de setembro e 10 de outubro de 2025. O objeto brilhante que aparece próximo ao cometa em alguns frames finais é o planeta Marte. (NASA/Southwest Research Institute/Reprodução)
Atlas_stack-punch-final (1)
Nesta imagem da missão PUNCH, é possível observar a cauda do cometa. (NASA/Southwest Research Institute/Reprodução)
O 3I/ATLAS observado pela missão SOHO, da Nasa e da ESA, em outubro deste ano.
O 3I/ATLAS observado pela missão SOHO, da Nasa e da ESA, em outubro deste ano. (Lowell Observatory/Qicheng Zhang/Reprodução)

A nave Lucy, que irá estudar os asteroides troianos de Júpiter, também flagrou a celebridade cósmica:

Continua após a publicidade
O 3I/ATLAS observado pela sonda Lucy, da Nasa, em 16 de setembro.
O 3I/ATLAS observado pela sonda Lucy, da Nasa, em 16 de setembro. (NASA/Goddard/SwRI/JHU-APL/Reprodução)

A nave MAVEN, que está estudando Marte, registrou os átomos de hidrogênio em volta do cometa em ultravioleta:

Esta imagem mostra a camada de gás e poeira, chamada de “coma”, que envolve o cometa 3I/ATLAS. A foto foi capturada em 9 de outubro de 2025 por um instrumento a bordo da sonda MAVEN da NASA, que estuda Marte desde 2014. O instrumento tira fotos em ultravioleta para revelar a composição química dos objetos. O centro da imagem apresenta o pixel mais brilhante, indicando a localização do cometa. Ao seu redor, os tons brilhantes indicam áreas onde o instrumento detectou átomos de hidrogênio provenientes do cometa. Esse hidrogênio é liberado quando a luz solar aquece o objeto, fazendo com que o gelo presente se transforme em vapor. Uma vez liberadas no espaço, as moléculas de água se decompõem em átomos de oxigênio e hidrogênio.
Esta imagem mostra a camada de gás e poeira, chamada de “coma”, que envolve o cometa 3I/ATLAS. A foto foi capturada em 9 de outubro de 2025 por um instrumento a bordo da sonda MAVEN da Nasa, que estuda Marte desde 2014. O instrumento tira fotos em ultravioleta para revelar a composição química dos objetos. O centro da imagem apresenta o pixel mais brilhante, indicando a localização do cometa. Ao seu redor, os tons brilhantes indicam áreas onde o instrumento detectou átomos de hidrogênio provenientes do cometa. Esse hidrogênio é liberado quando a luz solar aquece o objeto, fazendo com que o gelo presente se transforme em vapor. Uma vez liberadas no espaço, as moléculas de água se decompõem em átomos de oxigênio e hidrogênio. (NASA/Goddard/LASP/CU Boulder/Reprodução)

O Atlas chega ao seu ponto mais próximo da Terra em 19 de dezembro, quando ficará a apenas 270 milhões de quilômetros de nós. Fique tranquilo: é uma distância segura, e o cometa não representa nenhuma ameaça.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
3I/ATLAS
Astronomia
COMETA
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Caixa de presente preta com laço dourado, contendo revistas Superinteressante, Quatro Rodas e Veja, sobre fundo bege. Texto: Dia dos Pais. Muito mais que um presente. Inspiração para o ano inteiro. Logotipo de árvore no canto superior direitoCaixa de presente preta com laço dourado, contendo três revistas: Superinteressante, Quatro Rodas e Veja. À esquerda, texto DIA DOS PAIS MUITO MAIS QUE UM PRESENTE. INSPIRAÇÃO PARA O ANO INTEIRO
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).