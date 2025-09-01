O que a notícia dizia:

Essa corrente marítima (que se forma no Golfo do México e atravessa o Atlântico) inverteu sua direção. Com isso, ela irá levar águas mais quentes para o sul do planeta, acelerando o derretimento de geleiras – o que poderá dobrar a quantidade de CO2 na atmosfera, piorando muito o aquecimento global. É o que afirma um estudo publicado por cientistas espanhóis, que analisaram imagens de satélite.

Qual é a verdade:

O trabalho (1) não diz que a Corrente do Golfo se inverteu, nem que isso poderá dobrar o CO2 atmosférico. Essas alegações, que não têm qualquer comprovação, constavam de um press release publicado no site do Institut de Ciències del Mar, a instituição que fez o estudo. Após o escarcéu provocado pelo caso, o release foi editado – e as afirmações catastrofistas foram removidas.

Fonte (1) “Rising surface salinity and declining sea ice: A new Southern Ocean state revealed by satellites”, A Silvano e outros, 2025.