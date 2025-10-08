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Ciência

A matemática por trás da bola da Copa do Mundo 2026

A Trionda é a primeira bola de Copa do Mundo feita com apenas quatro painéis. Entenda a geometria (e as preocupações) que rodeiam a esfera.

Por Maria Clara Rossini 8 out 2025, 16h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h27
Fotografua do Troféu OMB da Copa do Mundo México.
 (adidas/Divulgação)
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A matemática por trás da bola da Copa do Mundo 2026 Priorizar nos meus resultados Google

Na última quinta-feira (2), a Adidas revelou ao mundo a cara da Trionda, nova bola de futebol que irá rolar nos estádios da Copa do Mundo de 2026. O nome, assim como o design, homenageia os três países que irão sediar o evento – um feito inédito na história da Copa. 

A bola incorpora elementos das bandeiras de cada nação. O Canadá é representado pelo vermelho e a folha de bordo; o México está simbolizado no verde e a águia; e os Estados Unidos aparecem com o azul e a estrela. A superfície também possui esses três ícones em alto relevo, além de linhas onduladas que remetem ao nome da bola e aos “olas” típicos dos estádios.

Uma das principais inovações da Trionda é o chip acoplado internamente à bola, que irá mandar informações em tempo real ao VAR. A tecnologia agiliza as decisões de arbitragem e fornece dados de desempenho na partida. O sensor já estava presente na Al Rihla, que rolou no Catar em 2022. A diferença é que ele foi transferido do centro para a parede interna da bola, prometendo maior precisão.

Essa não é a única novidade. A bola da Copa do Mundo de 2026 é a primeira a ser formada por apenas quatro recortes de tecido soldados entre si. É bem menos que a Al Rihla, que tinha 20 formas costuradas. A Trionda se provou um desafio de engenharia – e uma baita curiosidade matemática.

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Todas as bolas de futebol da FIFA são parcialmente inspiradas em sólidos platônicos. Para ganhar a benção de Platão, o sólido deve cumprir três requisitos: ser convexo (não ter nenhum canto voltado “para dentro”); ter todas as faces com a mesma quantidade de arestas; e todos os vértices serem extremidades de uma mesma quantidade de arestas.

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Apenas cinco poliedros cumprem esses requisitos: ​​​​tetraedro, hexaedro (mais conhecido como cubo), octaedro, dodecaedro e icosaedro.

Ilustração de um Tetraedro, Cubo, Octaedro, Dodecaedro e Icosaedro.
(Wikimedia Commons/Reprodução)

A bola de futebol branca e preta clássica, protagonista da Copa de 1970, é um icosaedro truncado. Seus vértices são achatados para torná-lo mais esférico. Dessa forma, ele passa a ser um sólido arquimediano, composto por hexágonos e pentágonos. Veja abaixo.

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Imagem de uma bola de futebol com padrão Telstar (à direita) com um icosaedro truncado regular (à esquerda)
(Wikimedia Commons/Reprodução)

A Trionda é inspirada no sólido platônico mais simples: o tetraedro. Ele é composto por quatro triângulos, como uma pirâmide de base triangular. O tetraedro parece o poliedro menos rolável em um campo de futebol – e é mesmo. O truque foi deformar os lados dos triângulos, transformando-os em curvas.

Pegamos emprestado este post do Instagram da Scientific American para uma melhor visualização:

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É uma escolha arriscada. A última bola de Copa que se inspirou parcialmente em um tetraedro (embora não seja um) foi a Jabulani. Seus vértices eram achatados, como a Telstar, e os lados eram curvos. Essas características a tornam a bola mais redonda de todas as copas – e também a mais controversa. Sua aerodinâmica era menos previsível, devido ao menor atrito com o ar. Um enigma para os jogadores e o terror dos goleiros.

Os padrões em alto relevo na Trionda podem minimizar esse efeito. Segundo a Adidas, elas conferem mais aderência à bola quando está molhada. A fabricante também afirma que os sulcos em forma de onda garantem a estabilidade no ar, garantindo um atrito bem distribuído. O design e testes foram desenvolvidos ao longo de três anos e meio, então vale dar um voto de confiança aos engenheiros.

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Agora, o veredito cabe aos jogadores de futebol. Se quiser sentir a bola no pé, a Adidas já está vendendo a Trionda Pro, modelo que será usado nos campos, por R$ 1.299,99. Caso a grana esteja curta, a versão MiNi é a opção mais barata, saindo por R$ 99,99.

Mini Bola Trionda da Copa do Mundo da FIFA 26™ Adidas

trionda

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