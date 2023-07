1. Hidrogênio

Do grego hidro genes, “fazer água”. Descrito e batizado por Henry Cavendish no século 18. Ele percebeu que a combustão (reação com O2) do gás hidrogênio (H) gera água (H2O).

2. Hélio

Homenagem ao deus grego Hélios, personificação do Sol. A estrela é 25% hélio. Descoberto por astrônomos que notaram luz solar de um certo comprimento de onda sendo emitida por um elemento desconhecido.

3. Lítio

Do grego lithos, “pedra”. No século 18, Johan August Arfvedson fazia experimentos com rochas de petalita e deduziu que haveria um novo metal ali. Hoje sabemos que o elemento pode ser encontrado em vários lugares, de vegetais até o sangue humano.

4. Berílio

Do grego beryl, nome dado ao mineral que contém berílio e alumínio. A esmeralda, por exemplo, é uma variedade dele.

5. Boro

Do árabe buraq, palavra usada para se referir ao mineral borato de sódio (bórax), que tem várias aplicações: de produtos de limpeza e higiene a emulsões usadas por físicos de partículas.

6. Carbono

Do latim carbo, “carvão”. Em protoindo-europeu, língua que deu origem ao latim, o verbo kehr significava “queimar”.

7. Nitrogênio

Do grego nitro e genes, que significa “fazer salitre” – o mineral de nitrato de potássio. Lavoisier queria nomeá-lo azote (“sem vida”), em oposição ao oxigênio, essencial para a vida. “Azida de sódio” é o nome do composto com nitrogênio que desencadeia o enchimento de airbags.

8. Oxigênio

Do grego oxy genes, “fazer ácido”. Quando descobriu o elemento, Lavoisier acreditava que o oxigênio era o principal componente de todos os ácidos. Logo percebeu que estava errado, mas o nome ficou.

9. Flúor

Deriva da fluorita, mineral composto por fluoreto de cálcio. O nome do mineral, por sua vez, vem do latim fluore, “fluir”, já que ele derrete facilmente no forno.

10. Neônio

Do grego neos, “novo”. O nome foi escolhido por um garoto de 13 anos de idade, que entrou no laboratório no momento em que o pai, William Ramsay, estava produzindo o gás. Ele sugeriu a ideia pois se tratava de uma nova descoberta.

11. Sódio

Do inglês soda, nome popular do bicarbonato de sódio, que vem do italiano sida, planta que, queimada, gera bicarbonato. “Na” é de natron, palavra egípcia para carbonatos de sódio usados em mumificações.

12. Magnésio

Encontrado originalmente na região de Magnésia, na Grécia. Acreditava‑se que o magnésio e o manganês eram variações da mesma substância – ambas chamadas magnesia. No século 18, descobriu-se que eram elementos distintos, que acabaram com nomes semelhantes.

13. Alumínio

Do latim alumen, “sal amargo”. O sal em questão é o sulfato de alumínio e potássio, usado até hoje no tratamento de água e em emulsões fotográficas.

14. Silício

Do latim silex, nome usado para se referir a um tipo de rocha sedimentar onde o elemento é encontrado. Uma curiosidade é que, em inglês, essa rocha é chamada flintstone – e deu nome ao desenho animado Flintstones nos anos 1960.

15. Fósforo

Do grego phosphorus, “trazer luz”. Ele brilha no escuro e é inflamável em temperaturas superiores a 30°C. Phosphorus é o antigo nome do planeta Vênus, visível logo antes do amanhecer. Foi muito usado no século 20 em bombas e granadas.

16. Enxofre

Do árabe as-sufr, derivado do sânscrito sulvere, de origem incerta. Em latim, sulphur, que gerou o nome em inglês.

17. Cloro

Deriva do grego chlorós, que significa “verde amarelado”. Essa é a cor do gás cloro (Cl 2 ).

18. Argônio

Do grego argos, que significa “inativo”, “inútil” ou até “preguiçoso”. Nome escolhido pela baixa reatividade com outros elementos, típica de gás nobre.

19. Potássio

Do inglês potash, que se refere a sais que contêm hidróxido de potássio. No século 18, eles eram produzidos a partir de cinzas de árvores (ash) mergulhadas em potes de água (pot).

20. Cálcio

Do latim calx, que se refere à cal usada para fazer argamassa.

21. Escândio

Escandinávia, região da Europa.

22. Titânio

Referência aos titãs da mitologia grega, filhos da deusa da Terra, Gaia.

23. Vanádio

Homenagem a Vanadis (também chamada Freyja), deusa nórdica do amor, beleza e da fertilidade.

24. Cromo

De chroma, “cor”, devido às cores variadas de compostos de cromo.

25. Manganês

Achado na região de Magnésia, na Grécia. Acreditava‑se que o magnésio e o manganês eram variações da mesma substância.

26. Ferro

Do latim ferrum, que deriva de alguma palavra em uma língua mais antiga (talvez fenício) que já se referia ao elemento.

27. Cobalto

Do alemão kobold: goblin. Diz o folclore que esse espírito maligno prejudicava os mineradores alemães. É que o processo de obtenção do cobalto liberava vapor de arsênio, tornando o trabalho perigoso e infrutífero. Parecia até sabotagem sobrenatural.

28. Níquel

Do alemão kupfernickel, que significa “cobre do demônio”. No século 18, os minérios de níquel eram confundidos com cobre. Os mineradores alemães até tentavam, mas não conseguiam extrair o cobre dali – porque não havia nenhum.

29. Cobre

Do latim cuprum (daí o símbolo Cu). Provavelmente deriva da ilha de Chipre (Cyprus), mas o contrário é possível: que o metal tenha dado nome à ilha.

30. Zinco

Do alemão zinke, “pontudo” – uma alusão ao formato dos minerais que contêm o elemento.

31. Gálio

Encontrado na Gália (França).

32. Germânio

Alemanha (Germânia), onde o elemento foi descoberto.

33. Arsênio

Do persa zarnikh, um mineral usado como pigmento amarelo, de fórmula As 2 S 3 .

34. Selênio

Selene, personificação grega da Lua. Inicialmente foi confundido com o telúrio (52), cujo nome faz referência à Terra.

35. Bromo

Do grego bromos, que significa “fedido”, graças a seu odor… fedido, oras.

36. Criptônio

Vem do grego krypton, “escondido”, pois seu gás não tem cor, cheiro ou gosto.

37. Rubídio

Do latim rubidus, “vermelho escuro”, graças às cores das suas linhas espectrais.

38. Estrôncio

Vila de Strontian, na Escócia.

39. Ítrio

Cidade de Ytterby, na Suécia.

40. Zircônio

Do persa zargun, que significa “como ouro” ou “dourado”.

41. Nióbio

Niobe, personagem da mitologia grega, filha do rei Tântalo. O nome foi escolhido graças às semelhanças do nióbio com o elemento tântalo (73).

42. Molibdênio

Do grego molybdos, “chumbo”. Pela aparência semelhante, o mineral molibdenita foi confundido com o chumbo por muito tempo.

43. Tecnécio

Do grego technetos, que nesse contexto significa “artificial”. Foi o primeiro elemento produzido artificialmente, em 1937.

44. Rutênio

Encontrado na Ruthenia, antigo nome das terras da Rússia.

45. Ródio

Do grego rhodon, “rosa”, devido à cor dos sais de ródio.

46. Paládio

Referência à deusa Pallas Atena – que batizou o asteroide Pallas, observado pouco antes da descoberta do elemento.

47. Prata

Do latim vulgar platta, que significa “achatado” e se referia à facilidade de moldar o material.

48. Cádmio

Deriva de “calamina”, um minério de zinco que também contém cádmio.

49. Índio

Referência à cor índigo, emitida quando os químicos fazem espectografia do elemento.

50. Estanho

Do latim stannum. Estanho misturado com cobre forma bronze.

51. Antimônio

Do grego anti monos: “aquele que não é encontrado sozinho”, pois sempre está junto de outros elementos. O símbolo “Sb” na tabela periódica vem do mineral estibina, que contém antimônio e era usado como delineador no Egito antigo.

52. Telúrio

Do latim tellus, que significa “Terra”. Tellus também é uma divindade romana.

53. Iodo

Do grego iodes, que significa “violeta”. É a cor do gás de iodo.

54. Xenônio

Do grego xenos: “estranho”. O descobridor, William Ramsay, queria referenciar seu brilho azul – mas já existiam outros elementos nomeados com base nessa cor.

55. Césio

Do grego caesium, “azul-céu”, devido à cor da luz que emite na espectrografia.

56. Bário

Do grego barys: “pesado”. Um professor sugeriu que Humphry Davy, descobridor do elemento, trocasse o nome para plutônio. Davy recusou a sugestão.

57. Lantânio

Do grego lanthánein: “oculto” ou “latente”. Foi descoberto por acidente durante um experimento, e por isso recebeu o nome.

58. Cério

Referência ao planeta anão Ceres – que também é o nome da deusa grega da agricultura.

59. Praseodímio e 60. Neodímio

Do grego dydimos: “gêmeo”. Em 1841, um elemento foi nomeado dídimo pois era encontrado junto do lantânio (portanto, seu gêmeo). Hoje, sabe-se que eram dois elementos, que receberam os prefixos prasios (“verde”) e neo (“novo”).

61. Promécio

Prometeu, titã da mitologia grega que rouba o fogo dos deuses. A esposa de um dos cientistas envolvidos na descoberta disse que, ao fabricar novos elementos, eles estariam fazendo o mesmo.

62. Samário

Deriva do mineral samarskita, batizado em homenagem ao geólogo russo Vassili Samarsky-Bykhovets.

63. Európio

O continente Europa.

64. Gadolínio

Deriva do mineral gadolinita, batizado em homenagem ao cientista nórdico Johan Gadolin.

65. Térbio

Cidade de Ytterby, na Suécia.

66. Disprósio

Do grego dysprositos: “difícil de obter”. O químico Paul-Émile Lecoq precisou de mais de 30 tentativas para isolar o elemento. Daí o nome.

67. Hólmio

Holmia, antigo nome da cidade de Estocolmo.

68. Érbio

Encontrado em Ytterby, na Suécia.

69. Túlio

Thule, antigo termo usado para se referir à Escandinávia.

70. Itérbio

Encontrado em Ytterby, na Suécia.

71. Lutécio

Lutetia, antigo nome romano da cidade de Paris.

72. Háfnio

Háfnia, o antigo nome da cidade de Copenhague.

73. Tântalo

Rei Tântalo, da mitologia grega. Na lenda, ele vive cercado por lagos que secam quando tenta beber a água. É uma referência à inatividade do elemento quando imerso em ácido.

74. Tungstênio

Do sueco tung sten: “pedra pesada”. Trata-se de uma referência ao minério scheelita, que contém tungstênio. Já o símbolo W vem do alemão wolfram, que deriva do mineral volframita – também com alta concentração de tungstênio.

75. Rênio

Rio Reno, que cruza a Alemanha.

76. Ósmio

Do grego osme, que significa “odor”. O nome foi escolhido graças ao cheiro “pungente e penetrante” do elemento.

77. Irídio

Referência à deusa grega Íris, que é a personificação do arco-íris.

78. Platina

Significa, literalmente, “pequena prata”. Esse metal era encontrado na forma de pepitas prateadas em minas na América Latina.

79. Ouro

Do latim aurum, que significa “amanhecer radiante”.

80. Mercúrio

Referência ao planeta Mercúrio e ao deus romano da velocidade. O símbolo Hg vem do grego hydrargyrum, que significa “prata líquida”. O mercúrio é o único metal líquido em pressão e temperatura ambientes.

81. Tálio

Do grego thallos, “ramo verde”. Refere-se à cor da espectrografia do elemento.

82. Chumbo

Do latim plumbum. O significado original se perdeu.

83. Bismuto

Do alemão wismuth, que significa “massa branca”, devido à aparência do elemento.

84. Polônio

Polônia, terra natal de Marie Curie.

85. Ástato

Do grego astatos, que significa “instável”. Para ter uma ideia, seu isótopo mais estável é o ástato-211, que decai após 8 horas.

86. Radônio

Do latim radius, que significa “raio”. É obtido principalmente a partir do decaimento do rádio.

87. Frâncio

França, país em que foi descoberto.

88. Rádio

Também do latim radius, (“raio”), devido à intensa radioatividade do elemento.

89. Actínio

Do grego aktis, que significa “raio”. É o terceiro nome que faz referência à radioatividade do elemento.

90. Tório

Referência ao deus Thor, da mitologia nórdica.

91. Protactínio

Do grego protos, “primeiro”, porque o protactínio decai radioativamente e se torna actínio.

92. Urânio

Referência ao planeta Urano, que foi identificado oito anos antes da descoberta do elemento quase homônimo. É uma homenagem ao deus grego do céu.

93. Netúnio

Planeta Netuno. O elemento é um resíduo de bombas atômicas e reatores nucleares.

94. Plutônio

Refere-se a Plutão – urânio, netúnio e plutônio foram descobertos em sequência; seus nomes seguiram a ordem dos astros.

95. Amerício

O continente América.

96. Cúrio

Marie Curie (1867 – 1934) e Pierre Curie (1859 – 1906), químicos.

97. Berquélio

Cidade de Berkeley, nos Estados Unidos.

98. Califórnio

Estado da Califórnia, nos Estados Unidos.

99. Einstênio

Albert Einstein (1879 – 1955), físico.

100. Férmio

Enrico Fermi (1901 – 1954), físico.

101. Mendelévio

Dmitri Mendeleev (1834 – 1907), químico.

102. Nobélio

Alfred Nobel (1833 – 1896), químico.

103. Laurêncio

Ernest Lawrence (1901 – 1958), físico.

104. Ruthefórdio

Ernest Rutherford (1871 – 1937), físico.

105. Dúbnio

Cidade de Dubna, na Rússia.

106. Seabórgio

Glenn T. Seaborg (1912 – 1999), químico.

107. Bóhrio

Niels Bohr (1885 – 1962), físico.

108. Hássio

Estado de Hasse, na Alemanha.

109. Meitnério

Lise Meitner (1878 – 1968), física.

110. Darmstádio

Cidade de Darmstadt, na Alemanha.

111. Roentgênio

Wilhelm Röntgen (1845 – 1923), físico.

112. Copernício

Nicolau Copérnico (1473 – 1543), astrônomo.

113. Nihônio

Japão (Nihon, em japonês).

114. Fleróvio

Georgy Flyorov (1913 – 1990), físico.

115. Moscóvio

Moscou, capital da Rússia.

116. Livermório

Lawrence Livermore National Laboratory, instituto de pesquisa.

117. Tenessino

Estado do Tennessee, nos Estados Unidos.

118. Oganessônio

Yuri Oganessian (1933 – ), físico.

