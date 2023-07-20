A origem dos nomes dos elementos químicos
Magnésio e manganês tinham o mesmo nome até o século 18. Cobalto e níquel se referem a demônios alemães. E “neônio” foi sugestão de uma criança. Saiba como surgiram as denominações dos 118 elementos da tabela periódica – e o que seus batismos contam sobre eles.
1. Hidrogênio
Do grego hidro genes, “fazer água”. Descrito e batizado por Henry Cavendish no século 18. Ele percebeu que a combustão (reação com O2) do gás hidrogênio (H) gera água (H2O).
2. Hélio
Homenagem ao deus grego Hélios, personificação do Sol. A estrela é 25% hélio. Descoberto por astrônomos que notaram luz solar de um certo comprimento de onda sendo emitida por um elemento desconhecido.
3. Lítio
Do grego lithos, “pedra”. No século 18, Johan August Arfvedson fazia experimentos com rochas de petalita e deduziu que haveria um novo metal ali. Hoje sabemos que o elemento pode ser encontrado em vários lugares, de vegetais até o sangue humano.
4. Berílio
Do grego beryl, nome dado ao mineral que contém berílio e alumínio. A esmeralda, por exemplo, é uma variedade dele.
5. Boro
Do árabe buraq, palavra usada para se referir ao mineral borato de sódio (bórax), que tem várias aplicações: de produtos de limpeza e higiene a emulsões usadas por físicos de partículas.
6. Carbono
Do latim carbo, “carvão”. Em protoindo-europeu, língua que deu origem ao latim, o verbo kehr significava “queimar”.
7. Nitrogênio
Do grego nitro e genes, que significa “fazer salitre” – o mineral de nitrato de potássio. Lavoisier queria nomeá-lo azote (“sem vida”), em oposição ao oxigênio, essencial para a vida. “Azida de sódio” é o nome do composto com nitrogênio que desencadeia o enchimento de airbags.
8. Oxigênio
Do grego oxy genes, “fazer ácido”. Quando descobriu o elemento, Lavoisier acreditava que o oxigênio era o principal componente de todos os ácidos. Logo percebeu que estava errado, mas o nome ficou.
9. Flúor
Deriva da fluorita, mineral composto por fluoreto de cálcio. O nome do mineral, por sua vez, vem do latim fluore, “fluir”, já que ele derrete facilmente no forno.
10. Neônio
Do grego neos, “novo”. O nome foi escolhido por um garoto de 13 anos de idade, que entrou no laboratório no momento em que o pai, William Ramsay, estava produzindo o gás. Ele sugeriu a ideia pois se tratava de uma nova descoberta.
11. Sódio
Do inglês soda, nome popular do bicarbonato de sódio, que vem do italiano sida, planta que, queimada, gera bicarbonato. “Na” é de natron, palavra egípcia para carbonatos de sódio usados em mumificações.
12. Magnésio
Encontrado originalmente na região de Magnésia, na Grécia. Acreditava‑se que o magnésio e o manganês eram variações da mesma substância – ambas chamadas magnesia. No século 18, descobriu-se que eram elementos distintos, que acabaram com nomes semelhantes.
13. Alumínio
Do latim alumen, “sal amargo”. O sal em questão é o sulfato de alumínio e potássio, usado até hoje no tratamento de água e em emulsões fotográficas.
14. Silício
Do latim silex, nome usado para se referir a um tipo de rocha sedimentar onde o elemento é encontrado. Uma curiosidade é que, em inglês, essa rocha é chamada flintstone – e deu nome ao desenho animado Flintstones nos anos 1960.
15. Fósforo
Do grego phosphorus, “trazer luz”. Ele brilha no escuro e é inflamável em temperaturas superiores a 30°C. Phosphorus é o antigo nome do planeta Vênus, visível logo antes do amanhecer. Foi muito usado no século 20 em bombas e granadas.
16. Enxofre
Do árabe as-sufr, derivado do sânscrito sulvere, de origem incerta. Em latim, sulphur, que gerou o nome em inglês.
17. Cloro
Deriva do grego chlorós, que significa “verde amarelado”. Essa é a cor do gás cloro (Cl2).
18. Argônio
Do grego argos, que significa “inativo”, “inútil” ou até “preguiçoso”. Nome escolhido pela baixa reatividade com outros elementos, típica de gás nobre.
19. Potássio
Do inglês potash, que se refere a sais que contêm hidróxido de potássio. No século 18, eles eram produzidos a partir de cinzas de árvores (ash) mergulhadas em potes de água (pot).
20. Cálcio
Do latim calx, que se refere à cal usada para fazer argamassa.
21. Escândio
Escandinávia, região da Europa.
22. Titânio
Referência aos titãs da mitologia grega, filhos da deusa da Terra, Gaia.
23. Vanádio
Homenagem a Vanadis (também chamada Freyja), deusa nórdica do amor, beleza e da fertilidade.
24. Cromo
De chroma, “cor”, devido às cores variadas de compostos de cromo.
25. Manganês
Achado na região de Magnésia, na Grécia. Acreditava‑se que o magnésio e o manganês eram variações da mesma substância.
26. Ferro
Do latim ferrum, que deriva de alguma palavra em uma língua mais antiga (talvez fenício) que já se referia ao elemento.
27. Cobalto
Do alemão kobold: goblin. Diz o folclore que esse espírito maligno prejudicava os mineradores alemães. É que o processo de obtenção do cobalto liberava vapor de arsênio, tornando o trabalho perigoso e infrutífero. Parecia até sabotagem sobrenatural.
28. Níquel
Do alemão kupfernickel, que significa “cobre do demônio”. No século 18, os minérios de níquel eram confundidos com cobre. Os mineradores alemães até tentavam, mas não conseguiam extrair o cobre dali – porque não havia nenhum.
29. Cobre
Do latim cuprum (daí o símbolo Cu). Provavelmente deriva da ilha de Chipre (Cyprus), mas o contrário é possível: que o metal tenha dado nome à ilha.
30. Zinco
Do alemão zinke, “pontudo” – uma alusão ao formato dos minerais que contêm o elemento.
31. Gálio
Encontrado na Gália (França).
32. Germânio
Alemanha (Germânia), onde o elemento foi descoberto.
33. Arsênio
Do persa zarnikh, um mineral usado como pigmento amarelo, de fórmula As2S3.
34. Selênio
Selene, personificação grega da Lua. Inicialmente foi confundido com o telúrio (52), cujo nome faz referência à Terra.
35. Bromo
Do grego bromos, que significa “fedido”, graças a seu odor… fedido, oras.
36. Criptônio
Vem do grego krypton, “escondido”, pois seu gás não tem cor, cheiro ou gosto.
37. Rubídio
Do latim rubidus, “vermelho escuro”, graças às cores das suas linhas espectrais.
38. Estrôncio
Vila de Strontian, na Escócia.
39. Ítrio
Cidade de Ytterby, na Suécia.
40. Zircônio
Do persa zargun, que significa “como ouro” ou “dourado”.
41. Nióbio
Niobe, personagem da mitologia grega, filha do rei Tântalo. O nome foi escolhido graças às semelhanças do nióbio com o elemento tântalo (73).
42. Molibdênio
Do grego molybdos, “chumbo”. Pela aparência semelhante, o mineral molibdenita foi confundido com o chumbo por muito tempo.
43. Tecnécio
Do grego technetos, que nesse contexto significa “artificial”. Foi o primeiro elemento produzido artificialmente, em 1937.
44. Rutênio
Encontrado na Ruthenia, antigo nome das terras da Rússia.
45. Ródio
Do grego rhodon, “rosa”, devido à cor dos sais de ródio.
46. Paládio
Referência à deusa Pallas Atena – que batizou o asteroide Pallas, observado pouco antes da descoberta do elemento.
47. Prata
Do latim vulgar platta, que significa “achatado” e se referia à facilidade de moldar o material.
48. Cádmio
Deriva de “calamina”, um minério de zinco que também contém cádmio.
49. Índio
Referência à cor índigo, emitida quando os químicos fazem espectografia do elemento.
50. Estanho
Do latim stannum. Estanho misturado com cobre forma bronze.
51. Antimônio
Do grego anti monos: “aquele que não é encontrado sozinho”, pois sempre está junto de outros elementos. O símbolo “Sb” na tabela periódica vem do mineral estibina, que contém antimônio e era usado como delineador no Egito antigo.
52. Telúrio
Do latim tellus, que significa “Terra”. Tellus também é uma divindade romana.
53. Iodo
Do grego iodes, que significa “violeta”. É a cor do gás de iodo.
54. Xenônio
Do grego xenos: “estranho”. O descobridor, William Ramsay, queria referenciar seu brilho azul – mas já existiam outros elementos nomeados com base nessa cor.
55. Césio
Do grego caesium, “azul-céu”, devido à cor da luz que emite na espectrografia.
56. Bário
Do grego barys: “pesado”. Um professor sugeriu que Humphry Davy, descobridor do elemento, trocasse o nome para plutônio. Davy recusou a sugestão.
57. Lantânio
Do grego lanthánein: “oculto” ou “latente”. Foi descoberto por acidente durante um experimento, e por isso recebeu o nome.
58. Cério
Referência ao planeta anão Ceres – que também é o nome da deusa grega da agricultura.
59. Praseodímio e 60. Neodímio
Do grego dydimos: “gêmeo”. Em 1841, um elemento foi nomeado dídimo pois era encontrado junto do lantânio (portanto, seu gêmeo). Hoje, sabe-se que eram dois elementos, que receberam os prefixos prasios (“verde”) e neo (“novo”).
61. Promécio
Prometeu, titã da mitologia grega que rouba o fogo dos deuses. A esposa de um dos cientistas envolvidos na descoberta disse que, ao fabricar novos elementos, eles estariam fazendo o mesmo.
62. Samário
Deriva do mineral samarskita, batizado em homenagem ao geólogo russo Vassili Samarsky-Bykhovets.
63. Európio
O continente Europa.
64. Gadolínio
Deriva do mineral gadolinita, batizado em homenagem ao cientista nórdico Johan Gadolin.
65. Térbio
Cidade de Ytterby, na Suécia.
66. Disprósio
Do grego dysprositos: “difícil de obter”. O químico Paul-Émile Lecoq precisou de mais de 30 tentativas para isolar o elemento. Daí o nome.
67. Hólmio
Holmia, antigo nome da cidade de Estocolmo.
68. Érbio
Encontrado em Ytterby, na Suécia.
69. Túlio
Thule, antigo termo usado para se referir à Escandinávia.
70. Itérbio
Encontrado em Ytterby, na Suécia.
71. Lutécio
Lutetia, antigo nome romano da cidade de Paris.
72. Háfnio
Háfnia, o antigo nome da cidade de Copenhague.
73. Tântalo
Rei Tântalo, da mitologia grega. Na lenda, ele vive cercado por lagos que secam quando tenta beber a água. É uma referência à inatividade do elemento quando imerso em ácido.
74. Tungstênio
Do sueco tung sten: “pedra pesada”. Trata-se de uma referência ao minério scheelita, que contém tungstênio. Já o símbolo W vem do alemão wolfram, que deriva do mineral volframita – também com alta concentração de tungstênio.
75. Rênio
Rio Reno, que cruza a Alemanha.
76. Ósmio
Do grego osme, que significa “odor”. O nome foi escolhido graças ao cheiro “pungente e penetrante” do elemento.
77. Irídio
Referência à deusa grega Íris, que é a personificação do arco-íris.
78. Platina
Significa, literalmente, “pequena prata”. Esse metal era encontrado na forma de pepitas prateadas em minas na América Latina.
79. Ouro
Do latim aurum, que significa “amanhecer radiante”.
80. Mercúrio
Referência ao planeta Mercúrio e ao deus romano da velocidade. O símbolo Hg vem do grego hydrargyrum, que significa “prata líquida”. O mercúrio é o único metal líquido em pressão e temperatura ambientes.
81. Tálio
Do grego thallos, “ramo verde”. Refere-se à cor da espectrografia do elemento.
82. Chumbo
Do latim plumbum. O significado original se perdeu.
83. Bismuto
Do alemão wismuth, que significa “massa branca”, devido à aparência do elemento.
84. Polônio
Polônia, terra natal de Marie Curie.
85. Ástato
Do grego astatos, que significa “instável”. Para ter uma ideia, seu isótopo mais estável é o ástato-211, que decai após 8 horas.
86. Radônio
Do latim radius, que significa “raio”. É obtido principalmente a partir do decaimento do rádio.
87. Frâncio
França, país em que foi descoberto.
88. Rádio
Também do latim radius, (“raio”), devido à intensa radioatividade do elemento.
89. Actínio
Do grego aktis, que significa “raio”. É o terceiro nome que faz referência à radioatividade do elemento.
90. Tório
Referência ao deus Thor, da mitologia nórdica.
91. Protactínio
Do grego protos, “primeiro”, porque o protactínio decai radioativamente e se torna actínio.
92. Urânio
Referência ao planeta Urano, que foi identificado oito anos antes da descoberta do elemento quase homônimo. É uma homenagem ao deus grego do céu.
93. Netúnio
Planeta Netuno. O elemento é um resíduo de bombas atômicas e reatores nucleares.
94. Plutônio
Refere-se a Plutão – urânio, netúnio e plutônio foram descobertos em sequência; seus nomes seguiram a ordem dos astros.
95. Amerício
O continente América.
96. Cúrio
Marie Curie (1867 – 1934) e Pierre Curie (1859 – 1906), químicos.
97. Berquélio
Cidade de Berkeley, nos Estados Unidos.
98. Califórnio
Estado da Califórnia, nos Estados Unidos.
99. Einstênio
Albert Einstein (1879 – 1955), físico.
100. Férmio
Enrico Fermi (1901 – 1954), físico.
101. Mendelévio
Dmitri Mendeleev (1834 – 1907), químico.
102. Nobélio
Alfred Nobel (1833 – 1896), químico.
103. Laurêncio
Ernest Lawrence (1901 – 1958), físico.
104. Ruthefórdio
Ernest Rutherford (1871 – 1937), físico.
105. Dúbnio
Cidade de Dubna, na Rússia.
106. Seabórgio
Glenn T. Seaborg (1912 – 1999), químico.
107. Bóhrio
Niels Bohr (1885 – 1962), físico.
108. Hássio
Estado de Hasse, na Alemanha.
109. Meitnério
Lise Meitner (1878 – 1968), física.
110. Darmstádio
Cidade de Darmstadt, na Alemanha.
111. Roentgênio
Wilhelm Röntgen (1845 – 1923), físico.
112. Copernício
Nicolau Copérnico (1473 – 1543), astrônomo.
113. Nihônio
Japão (Nihon, em japonês).
114. Fleróvio
Georgy Flyorov (1913 – 1990), físico.
115. Moscóvio
Moscou, capital da Rússia.
116. Livermório
Lawrence Livermore National Laboratory, instituto de pesquisa.
117. Tenessino
Estado do Tennessee, nos Estados Unidos.
118. Oganessônio
Yuri Oganessian (1933 – ), físico.
Fontes: Royal Society of Chemistry; Livro Antimony, Gold, and Jupiter’s Wolf: How the elements were named, de Peter Wothers.