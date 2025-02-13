A tática perfeita para fazer seu cachorro prestar atenção, segundo a ciência

Seu cachorro parece prestar atenção em qualquer coisa menos você? Não se preocupe: os cientistas estão aqui para ajudar. Um grupo de pesquisadores austríacos realizou um experimento com 20 cachorros para descobrir qual a melhor tática para chamar a atenção dos cãezinhos.

Os cães que participaram do experimento usaram um capacete que acompanha o movimento de seus olhos. De acordo com os cientistas, os cachorros olham mais, prestam mais atenção e obedecem mais facilmente quando seus donos humanos apontam e olham para algum objeto.

Apontar é útil, só encarar também, mas ambas as ações são mais eficazes quando feitas juntas. Foi isso que os cientistas perceberam nos testes com vira-latas e raças como staffordshire bull terrier, pastor-australiano e poodle.

O estudo, conduzido por pesquisadores da Universidade de Medicina Veterinária de Viena no Clever Dog Lab, foi publicado no periódico Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

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Como funcionou o experimento

Os cachorros, equipados com capacetes que rastreavam o movimento de seus olhos, ficavam de frente para um cientista ajoelhado com duas tigelas ao seu lado. Em uma delas, o pesquisador escondeu uma recompensa para o cãozinho, mas ele só saberia se respondesse ao comando do ser humano.

Cinco cenários diferentes foram repetidos seis vezes com os cachorros. Entre as situações testadas, os cães responderam melhor quando os cientistas apontavam e olhavam para a tigela certa. Apontar para a tigela e olhar nos olhos do cãozinho não foi tão eficiente.

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Os pesquisadores até testaram um cenário em que fingem jogar uma bolinha na direção da tigela, enquanto mantém a bola na mão. Essa foi a estratégia que menos funcionou.

A pesquisa sobre a atenção dos cachorros sugere que eles seguem sinais referenciais, e não só direcionais. Ou seja: é possível que eles entendam o significado da informação – aquilo que os espera no pote é algo bom –, e não só que estão indo lá porque o dono está apontando. Porém, isso é só uma hipótese, e não se pode dizer com certeza que os cães entenderam o que estava rolando. Mais estudos para entender como os cachorros se comunicam.

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