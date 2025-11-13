Agrotóxicos estão até na chuva
Eles foram detectados em nuvens na França - cuja água já cai contaminada, imprópria para consumo humano
Cientistas franceses analisaram amostras de ar coletadas no observatório de Puy de Dôme, que fica no topo de uma montanha bem no centro do país, e fizeram uma descoberta (1) estarrecedora: as nuvens continham nada menos do que 32 agrotóxicos diferentes (os mais comuns foram os herbicidas, com nove tipos detectados, e os inseticidas, com sete tipos).
Em alguns casos, os níveis encontrados eram superiores aos permitidos pela legislação. Ou seja, a água da chuva já cairia contaminada. A lista também inclui dez agrotóxicos cujo uso já foi proibido na União Europeia.
Segundo os pesquisadores, os produtos vieram de plantações distantes, trazidos pelo vento. Isso pode significar que a França toda esteja coberta por agrotóxicos – o estudo estima que as nuvens francesas contenham, ao todo, até 139 toneladas dessas substâncias. Não há trabalhos similares no Brasil. Mas, dado o alto consumo de agrotóxicos no País, não é improvável que ocorra um fenômeno similar.
Fonte 1. “Are clouds a neglected reservoir of pesticides?”