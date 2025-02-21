Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

Além do “peixe diabo-negro”: outras 5 criaturas raríssimas do fundo do oceano

Vários animais bizarros habitam as águas escuras e profundas dos mares. Confira alguns que fizeram visitas à superfície.

Por Manuela Mourão 21 fev 2025, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h18
Fotografia do peixe diabo negro.
 (Redes Sociais/Reprodução)
Continua após publicidade
Além do “peixe diabo-negro”: outras 5 criaturas raríssimas do fundo do oceano Priorizar nos meus resultados Google

Na última semana, o peixe diabo-negro causou reações inesperadas ao redor do mundo. Esse bichinho, de nome científico Melanocetus johnsonii, normalmente vive entre 200 metros a 2.000 metros de profundidade, mas veio à superfície em uma aparição raríssima em Tenerife, nas Ilhas Canárias, parte da Espanha. Ele foi fotografado por pesquisadores que estudam tubarões, num momento de sorte.

As imagens de uma criatura abissal nadando em direção à luz causaram uma onda de melancolia nas redes, com espectadores comovidos com a ideia de que o “último desejo de vida desse animal foi ver a luz”. O animal faleceu quando chegou à superfície. 

Alguns meses atrás, algo parecido aconteceu com o “peixe-do-juízo-final”, incomum em águas rasas e que, segundo as lendas, seria um prenúncio de desastres (não passa de superstição, porém). 

Continua após a publicidade

Essas não são as únicas criaturas marinhas que surpreendem pesquisadores quando aparecem no topo das águas. Pouquíssimos são vistos fora da escuridão do fundão do mar e é necessário estar no lugar certo e na hora exata para flagrar as aparições. Confira cinco animais raros do oceano.

Siga

Lula-vampiro ou polvo-vampiro (Vampyroteuthis infernalis)

Fotografia de uma Lula vampira.
(Instituto de Pesquisa do Aquário da Baía de Monterey (MBARI)/Reprodução)
Continua após a publicidade

Esse animal não é um polvo, por mais que o nome popular indique isso. Na verdade, ele é uma lula e o único membro vivo de um subgrupo de cefalópodes chamado Vampyromorphida.  

Eles vivem em águas tropicais, a mais de 200 metros de profundidade e, apesar do nome gótico, não são nada vampirescos ou sanguessugas. Pelo contrário: o alimento favorito desses bichanos são detritos de matéria orgânica que ficam flutuando nas águas, algo também conhecido como neve marinha. O apelido vem por sua aparência: enormes olhos azuis brilhantes — proporcionalmente os maiores do reino animal —, corpo escuro e o tecido aveludado, semelhante a uma capa, que conecta seus tentáculos.

Continua após a publicidade

Tubarão-duende (Mitsukurina owstoni)

Fotografia de um Tubarão-duende.
(3dsam79/Getty Images)

A última vez que esse tubarão foi visto na superfície foi em 2014. Mas talvez sua raridade seja para o melhor. 

O tubarão-duende é um animal bastante esquisito. Ele tem um focinho em forma de pá, corpo flácido e uma cauda longa que lembra uma folha de bananeira. Uma das características distintivas do tubarão-duende é sua boca protuberante. A boca pode se retrair para uma posição abaixo do olho ou se estender para a frente abaixo do focinho, que ajuda na predação dos peixes lá embaixo do mar, a mais de 100 metros de profundidade.

Continua após a publicidade

Água-viva-fantasma-gigante (Stygiomedusa gigantea)

Fotografia de uma Água-viva fantasma gigante.
(Instituto de Pesquisa do Aquário da Baía de Monterey (MBARI)/Reprodução)

Em 2022, uma água-viva de 10 metros de comprimento foi avistada na Califórnia. Além do tamanho surpreendente, outra característica do animal chamava a atenção: se tratava de uma espécie raríssima, com uma coloração acinzentada que remete a um véu fantasmagórico. 

Continua após a publicidade

Ela foi vista a “só” 1 km de profundidade, local surpreendentemente raso para a espécie, que costuma chamar profundezas de mais de seis mil metros de casa.

Tubarão-cobra (Chlamydoselachus anguineus)

Fotografia de um Tubarão cobra.
(Wikimedia Commons/Reprodução)

Esse animal é um fóssil vivo, ou seja, ele é parecido morfologicamente com os organismos já extintos há milhares de anos. No caso do tubarão-cobra, os traços primitivos garantem com que ele tenha uma aparência de enguia, com articulações das mandíbulas ao crânio. Ele habita águas de 500 a 1.000 metros de profundidade e seu corpo alcança os dois metros. A última vez que foi na superfície foi em 2007.

Arraia-dorminhoca-ornamentada (Electrolux addisoni)

Fotografia de uma Arraia-dorminhoca-ornamentada
(Peter Chrystal /Smithiana, Publicações em Biodiversidade Aquática, Boletim 7, maio de 2007/Reprodução)

Com pouquíssimas documentações dessa espécie de arraia, ela se distingue das demais com padrões únicos de cor. Foi avistada pela primeira vez em 1984, mas ela fugiu da captura dos fotógrafos e por isso só foi formalmente descrita em 2007, quando finalmente foi registrada.

Publicidade
TAGS:
Água do Mar
oceano
Peixes
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).