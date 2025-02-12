Peixe com listras no rosto é nomeado em homenagem a personagem do Studio Ghibli

Uma nova espécie de peixe foi descoberta por pesquisadores no mar da China Meridional. Suas listras coloridas no rosto – que parecem uma pintura facial – chamaram a atenção dos biólogos fãs de anime, que nomearam o peixe em homenagem à protagonista de Princesa Mononoke, animação clássica do Studio Ghibli.

O Branchiostegus sanae é uma nova espécie das profundezas que pertence à família Malacanthidae. Ele foi descoberto graças a suas manchas na bochecha, o que intrigou alguns cientistas que estavam procurando por peixes em lojas online de frutos-do-mar.

Ao observar as manchas, os pesquisadores já suspeitaram que o peixe pudesse ser uma espécie inédita. Mas a existência do Branchiostegus sanae só foi confirmada depois de algumas análises genéticas, que comprovaram que essa era uma espécie única.

O nome da espécie foi uma referência à princesa-guerreira San, a protagonista de Princesa Mononoke, filme de 1997 dirigido pelo mestre da animação japonesa Hayao Miyazaki. Ela tem pinturas faciais com listras verticais vermelhas muito parecidas com as do peixe, que recebeu o nome de sanae. O estudo que descreve a descoberta foi publicado no portal de acesso aberto ZooKeys.

Continua após a publicidade

Peixe fantasma

É raro encontrar novas espécies da família do B. sanae. Esses animais vivem 600 metros abaixo da superfície, e são comercializados com frequência para servir de alimento no Leste e Sudeste Asiático. Já foram identificadas 19 espécies do gênero Branchiostegus. Dessas, só três foram descritas desde 1990.

A pesquisa que descreve o B. sanae envolveu uma análise morfológica (estudo da forma e estrutura dos seres vivos) de cinco espécimes do peixe e sequenciamento de seu DNA. Para facilitar pesquisas futuras, alguns espécimes foram depositados em coleções de biologia marinha na China.

Continua após a publicidade

A palavra “mononoke”, que dá nome ao filme do Studio Ghibli, se refere a espíritos sobrenaturais do folclore japonês. É um significado parecido com o nome popular e assombrado do Branchiostegus sanae, que é chamado pelos pescadores chineses de “peixe fantasma com cabeça de cavalo”.

Em Princesa Mononoke, como em tantas outras animações do Studio Ghibli, o ambientalismo tem um papel importante. A princesa San foi abandonada por seus pais humanos e criada por lobos. Por causa disso, ela se sente parte da floresta. O filme defende uma relação de harmonia entre os seres humanos e a natureza, que não são organismos separados e independentes. É uma ótima pedida para tempos de crise ambiental, e pode ser assistido na Netflix.

Continua após a publicidade