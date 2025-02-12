Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

Peixe com listras no rosto é nomeado em homenagem a personagem do Studio Ghibli

O peixe faz parte de uma família rara, e chamou a atenção dos pesquisadores quando foi encontrado num mercado online de frutos-do-mar.

Por Eduardo Lima 12 fev 2025, 16h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h17
Montagem do Peixe com 'pintura facial' com a personagem San da animação "Princesa Mononoke".
 (Haochen Huang/Jingxuan Chen/Zhixin Ke /Chi Zhang/Hayao Miyazaki/Studio Ghibli/Reprodução)
Continua após publicidade
Peixe com listras no rosto é nomeado em homenagem a personagem do Studio Ghibli Priorizar nos meus resultados Google

Uma nova espécie de peixe foi descoberta por pesquisadores no mar da China Meridional. Suas listras coloridas no rosto  – que parecem uma pintura facial – chamaram a atenção dos biólogos fãs de anime, que nomearam o peixe em homenagem à protagonista de Princesa Mononoke, animação clássica do Studio Ghibli.

O Branchiostegus sanae é uma nova espécie das profundezas que pertence à família Malacanthidae. Ele foi descoberto graças a suas manchas na bochecha, o que intrigou alguns cientistas que estavam procurando por peixes em lojas online de frutos-do-mar.

Ao observar as manchas, os pesquisadores já suspeitaram que o peixe pudesse ser uma espécie inédita. Mas a existência do Branchiostegus sanae só foi confirmada depois de algumas análises genéticas, que comprovaram que essa era uma espécie única.

O nome da espécie foi uma referência à princesa-guerreira San, a protagonista de Princesa Mononoke, filme de 1997 dirigido pelo mestre da animação japonesa Hayao Miyazaki. Ela tem pinturas faciais com listras verticais vermelhas muito parecidas com as do peixe, que recebeu o nome de sanae. O estudo que descreve a descoberta foi publicado no portal de acesso aberto ZooKeys.

Siga
Continua após a publicidade

Peixe fantasma

É raro encontrar novas espécies da família do B. sanae. Esses animais vivem 600 metros abaixo da superfície, e são comercializados com frequência para servir de alimento no Leste e Sudeste Asiático. Já foram identificadas 19 espécies do gênero Branchiostegus. Dessas, só três foram descritas desde 1990.

A pesquisa que descreve o B. sanae envolveu uma análise morfológica (estudo da forma e estrutura dos seres vivos) de cinco espécimes do peixe e sequenciamento de seu DNA. Para facilitar pesquisas futuras, alguns espécimes foram depositados em coleções de biologia marinha na China.

Continua após a publicidade

A palavra “mononoke”, que dá nome ao filme do Studio Ghibli, se refere a espíritos sobrenaturais do folclore japonês. É um significado parecido com o nome popular e assombrado do Branchiostegus sanae, que é chamado pelos pescadores chineses de “peixe fantasma com cabeça de cavalo”.

Em Princesa Mononoke, como em tantas outras animações do Studio Ghibli, o ambientalismo tem um papel importante. A princesa San foi abandonada por seus pais humanos e criada por lobos. Por causa disso, ela se sente parte da floresta. O filme defende uma relação de harmonia entre os seres humanos e a natureza, que não são organismos separados e independentes. É uma ótima pedida para tempos de crise ambiental, e pode ser assistido na Netflix.

Continua após a publicidade

Box O castelo animado

Box O castelo animado

Compre agora: Amazon - R$ 132,93
Publicidade
TAGS:
Amazon
Biologia
China
Peixes
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).