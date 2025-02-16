Nos últimos meses, duas notícias sobre a Amazônia viraram manchetes: o número de focos de incêndio na floresta atingiu o maior nível em 17 anos; ao mesmo tempo, o

desmatamento teve a maior queda percentual dos últimos 15 anos. Pode até parecer, mas os dois dados não são conflitantes.

Em resumo, a explicação é que nem toda queimada resulta em desmatamento. Vamos voltar aos conceitos iniciais: o desmatamento ocorre quando áreas que estavam cobertas por floresta nativa são destruídas e desflorestadas. Mas nem todo incêndio acontece em área de floresta nativa – muitos ocorrem em áreas que já haviam sido desmatadas.

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Embora em 2024 a área desmatada tenha caído 30,6% em relação ao ano anterior, os números absolutos ainda são bastante altos. Mesmo com a diminuição, a Amazônia brasileira ainda perdeu 5,7 mil quilômetros quadrados de vegetação nativa em 2024.

“Seis mil km² é uma área muito grande, muito distante dos compromissos assumidos”, diz Liana Anderson, pesquisadora do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). “Zerar o desmatamento ilegal parece, infelizmente, um sonho distante.”

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Nos anos anteriores, a área desmatada foi ainda maior, com uma média de 10,72 mil km² por ano entre 2019 e 2023. Essas regiões recém-desmatadas ficam mais vulneráveis a novas queimadas, já que o solo fica exposto e cheio de matéria orgânica seca. Ou seja: os incêndios são consequências diretas do desmate.

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“Toda a área que foi desmatada vai queimar. É uma bomba relógio”, explica Liana. “Uma vez que essas áreas desmatadas super extensas estão queimando, e as condições meteorológicas estão favoráveis à propagação do fogo, há um aumento dos incêndios florestais sem controle, que não só atinge as florestas mas também alcança partes de infraestrutura, pessoas, casas…”

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Além disso, as regiões de borda dessas áreas desmatadas são uma porta de entrada para o fogo nas florestas. O problema é que com o avanço contínuo do desmatamento em direção ao interior da floresta, cria-se mais área de borda – e mais vulnerabilidade.

E aí chegamos nos focos de incêndio: em 2024, foram 278,2 mil focos no Brasil inteiro, o maior número desde 2010, segundo dados do programa BDQueimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Só na Amazônia foram 140 mil focos de incêndio.

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Em relação ao ano anterior, as queimadas na Amazônia aumentaram 42% em 2024 e chegaram ao maior patamar desde 2007. Esse aumento pode ser explicado por muitos fatores. A começar por um El Niño mais rigoroso do que a média, que provocou a seca mais forte dos últimos anos, assim como temperaturas bem mais altas do que a média.

Em 2024, no auge do verão, o período mais úmido do ano, 98% dos municípios amazônicos enfrentavam algum grau de seca, segundo informações do InfoAmazonia. “Há uma condição climática mais favorável para a propagação dos incêndios”, explica Liana.

O fogo também é utilizado por fazendeiros costumeiramente para limpar grandes áreas de pasto ou cultivo na Amazônia, muitas vezes em áreas protegidas.

Os dados de satélite do BDQueimadas permitem cruzar as informações e compreender quais são as regiões mais afetadas pelo fogo. No ano de 2024, quase 80% dos incêndios na Amazônia ocorreram em regiões que já haviam sido desmatadas anteriormente (veja o gráfico abaixo).

Só 20% das queimadas foram em áreas de vegetação nativa. Isso explica por quê o aumento das queimadas não é incoerente com a diminuição do desmatamento. Mesmo assim, não há boa notícia: foram 31 mil focos de incêndio em áreas de floresta virgem (ou seja, que geraram desmatamento).

Há uma outra metrica usada por pesquisadores para alem do desmatamento: a degradação ambiental. Ela ocorre quando há danos parciais na floresta, ou seja, a vegetação nativa permanece, mas sofre impactos significativos. Nesse caso, o aumento das queimadas sempre incorre em maior degradação ambiental, mesmo que não aumente o desmatamento. Em 2024, a degradação da Amazônia aumentou 497% – justamente por causa do fogo.

Os impactos da devastação da Amazônia são profundos. Além de prejudicar ecossistemas ao matar animais e plantas, a seca dos rios também influencia profundamente nas dinâmicas sociais, econômicas e ambientais da região.

Segundo a Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância), no ano passado, mais de 1,7 mil escolas e 760 centros de saúde na Amazônia brasileira foram fechados ou ficaram inacessíveis devido ao baixo nível da água. O suprimento de alimentos, água potável e medicamentos ficou comprometido em grande parte da Amazônia.

Na Amazônia colombiana, por exemplo, o nível dos rios caiu em até 80%, e as aulas de 130 escolas precisaram ser suspensas. Segundo a Unicef, a situação provocou aumentos nos riscos de recrutamento e exploração de crianças por grupos armados, assim como o aumento de infecções respiratórias, doenças diarreicas, malária e desnutrição aguda entre crianças com menos de 5 anos de idade.