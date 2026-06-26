As teias de aranha podem assumir uma grande variedade de funções, desde capturar presas até servir de abrigo. Tudo depende da espécie, que pode inclusive tecer suas teias em diferentes padrões e orientações. Algumas aranhas penduram seus ovos nelas, outras usam as teias como órgãos sensoriais… As possibilidades são muitas.

Um novo estudo, publicado nesta semana no periódico científico Current Biology, revelou mais uma função surpreendente para as teias: uma armadilha mortal capaz de lançar a presa para a teia principal da aranha, onde ela aguarda sua próxima refeição.

Esse comportamento foi observado em uma espécie de aranha até então desconhecida, encontrada nas florestas tropicais de Queensland, na Austrália. Pertencente ao gênero Propostira e de hábitos noturnos, o animal foi apelidado pelos cientistas de aranha-balista, em referência às armas usadas na Antiguidade para disparar projéteis – da mesma forma que suas teias disparam as presas. Seu nome científico, porém, ainda não foi divulgado.

O animal mede cerca de 5 milímetros, seu corpo é amarelado com membros alaranjados. Para descrever seu comportamento, os cientistas passaram mais de uma semana na floresta registrando a aranha com câmeras noturnas especiais.

A armadilha é engenhosa. Durante o dia, a aranha vive em sua teia principal, localizada embaixo de folhas de árvore, em uma posição mais elevada. É de noite que ela sai do esconderijo e começa a trabalhar.

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Em folhas e galhos mais baixos, ou até mesmo no solo, ela constrói um cone de seda conectado à teia principal por uma linha de tensão, também de seda. Ela é projetada para funcionar como uma mola e pode atingir até 50 centímetros de comprimento.

O cone, formado por dezenas de fios, é maior que a própria aranha, medindo cerca de 6 milímetros. Ele é posicionado estrategicamente em locais por onde suas presas costumam passar.

Com a estrutura pronta, o animal envolve o cone em um tipo de seda fina que, segundo os pesquisadores, pode conter feromônios capazes de atrair as formigas-verdes-arborícolas. Agressivas e territoriais, elas são a única presa conhecida dessa aranha.

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Basta esperar a hora da janta, ou melhor, a chegada das formigas. Quando a presa aparece e começa a morder o cone de seda, a estrutura se desprende, e a formiga é arremessada para cima, ficando presa na teia principal. A aranha, então, confirma que o animal está bem preso e ataca.

A velocidade desse arremesso? 4,36 metros por segundo, com uma aceleração de 1.367 metros por segundo ao quadrado, o equivalente a 140 vezes a aceleração da gravidade. Isso é mais rápido do que qualquer avião comercial ou carro de Fórmula 1 consegue acelerar e supera todos os sistemas de captura por teia já registrados pela ciência.

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Para testar a ideia de que a aranha é especializada em apenas um tipo de presa, os pesquisadores colocaram outras espécies de formigas próximas às armadilhas. Nenhuma delas mordeu a teia, reforçando a ideia de que o mecanismo foi desenvolvido especificamente para capturar as formigas-verdes-arborícolas.

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A hipótese dos pesquisadores é que essa habilidade tenha surgido de forma evolutiva, em meio a relação entre predador e presa. A aranha-balista teria se especializado ao longo do tempo para capturar uma presa particularmente agressiva. Por isso, desenvolveu uma técnica capaz de isolar a formiga rapidamente, impedindo que ela seja defendida pelas companheiras, além de utilizar sinais químicos na seda para atraí-la.

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