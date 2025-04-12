O estado americano do Texas foi palco de uma descoberta arqueológica impressionante: cientistas encontraram uma das mais antigas coleções de armas de caça já registradas na América do Norte, com cerca de 6.500 anos. As peças foram localizadas em uma caverna e, dentre os materiais, há um bumerangue reto e fragmentos de dardos que possivelmente eram envenenados.

O projeto de escavação foi iniciado pela Universidade do Kansas em 2019, em parceria com a Universidade Estadual Sul Ross. Nos últimos seis anos, uma equipe de arqueólogos vem estudando a San Esteban Rockshelter, uma caverna parcialmente destruída entre as cidades Marfa e Alpine, no oeste do Texas. A pesquisa quer encontrar novos detalhes sobre a presença dos humanos da América do Norte há milhares de anos.

Em 2020, o grupo fez as primeiras descobertas, e desde então, vem revelando novas informações. “Rapidamente descobrimos que [o local onde a descoberta foi feita] é muito, muito, muito profundo”, disse Bryon Schroeder, arqueólogo da Universidade Estadual Sul Ross, para o New York Times. “Então, continuamos indo mais fundo.”

O item mais antigo encontrado até agora – um tipo de arremessador de lanças chamado atlatl ou propulsor – tem quase 7.000 anos. Em um artigo de 2023, os pesquisadores sugeriram que esse era o mais antigo material do tipo já encontrado no continente. Os novos achados, de 2025, ainda não foram descritos numa publicação oficial, apenas divulgados pelos pesquisadores.

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A nova leva de descobertas inclui um bumerangue reto (que não volta quando lançado); quatro pontas de dardos para um arremessador de lanças; uma parte do próprio arremessador; seis hastes de madeira para dardos com pontas afiadas de pedra; e quatro hastes de madeira dura que os arqueólogos acreditam ter sido usadas para dardos envenenados.

A descoberta também inclui um pedaço de pele, que pertencia a um animal semelhante a um antílope chamado antilocapra, que ainda apresenta pêlos intactos, com a cor original.

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“Ficamos todos sentados ali, olhando para ele, maravilhados”, disse Schroeder ao site Texas Parks and Wildlife. “Alguém dobrou aquele couro e o colocou bem em cima desta rocha. E ninguém tocou nele por 6.000 anos.”

A datação por radiocarbono sugere que o arremessador de lanças é mais antigo do que as hastes dianteiras dos dardos, mas Schroeder acredita que isso pode ser devido ao uso de madeira mais antiga em sua fabricação. Além disso, todas as armas estavam quebradas, levando a equipe a suspeitar que um indivíduo ou um pequeno grupo pode ter usado a caverna para separar e consertar suas armas de caça.

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O arqueólogo Devin Pettigrew disse à Texas Parks and Wildlife que algumas das ferramentas estão incompletas, então não dá para reconstruí-las totalmente para entender a engenharia da coisa.

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Pettigrew também diz ter se impressionado com a presença do “bumerangue reto” encontrado no sítio arqueológico. Bumerangues retos, como a arma encontrada, eram pesados ​​o suficiente para matar pequenos animais. Esse tipo de ferramenta de caça já foi encontrada em todo o mundo: o mais antigo data de cerca de 30.000 anos atrás.

Além do esconderijo de armas, os arqueólogos que escavam a caverna também encontraram uma antiga lareira e os chamados coprólitos – fezes humanas fossilizadas. A equipe está

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examinando outros fragmentos ósseos da caverna para determinar quais outras espécies animais essas pessoas caçavam.