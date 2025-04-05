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Ciência

Astronautas fizeram missô no espaço, a primeira comida fermentada em órbita

O objetivo é desenvolver novas fontes de alimentação para astronautas, com comidas melhores e mais nutritivas.

Por Manuela Mourão 5 abr 2025, 18h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h20
Fotografia do "missô espacial" após a fermentação na Estação Espacial Internacional.
 (Maggie Coblentz/International Space Station/Reprodução)
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Astronautas fizeram missô no espaço, a primeira comida fermentada em órbita Priorizar nos meus resultados Google

Esta semana, astronautas anunciaram que tiveram sucesso na fermentação de missô, uma pasta de soja e sal muito utilizada na culinária japonesa. A proeza aconteceu a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), marcando a primeira vez que alimentos são fermentados no espaço.

Os astronautas se alimentam de uma variedade de alimentos quando estão em órbita, incluindo frutas e vegetais, refeições pré-preparadas e alimentos desidratados. No entanto, comer a mesma coisa por anos tende a reduzir a percepção do paladar dos tripulantes espaciais, justamente pela falta de sabor nos alimentos. Quando retornam à Terra, a o desejo costuma ser o mesmo: eles preferem alimentos salgados, picantes e ricos em umami.

A fermentação de alimentos no espaço pode ser a solução para esse problema. Um grupo de pesquisa chamado Sustainable Food Innovation, da Danish Technical University, liderado por Joshua Evans, testou a possibilidade de fermentar alimentos na ISS utilizando o missô.

Em 2020, a equipe enviou um pequeno recipiente de “miso-to-be” com alto teor de koji (um fungo utilizado na fermentação) e baixo teor de sal para a estação espacial. Ele ficou em fermentação por um mês antes de ser devolvido à Terra. Aqui no planeta, foram realizados testes comparativos para verificar se o sabor era o mesmo em comparação ao missô tradicional.

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“No geral, o missô espacial é um missô”,

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escreveu a equipe em um artigo publicado na iScience, descrevendo as descobertas. A fermentação foi um sucesso e que os sabores eram semelhantes. De acordo com os autores da pesquisa, a maior diferença era que o missô espacial tinha um gosto que lembrava nozes, com um toque mais “torrado”. No entanto, o time acredita que isso seja resultado de uma fermentação acelerada, devido aos efeitos da microgravidade e ao aumento da radiação no ambiente de órbita baixa, onde a ISS está localizada.

“Nosso estudo abre novas direções para explorar como a vida muda quando viaja para novos ambientes como o espaço”, disse Evans em uma declaração à imprensa. “Pode convidar novas formas de expressão culinária, expandindo e diversificando a representação culinária e cultural na exploração espacial à medida que o campo cresce.”

A ideia de melhorar a experiência sensorial gastronômica dos astronautas não é exclusiva da equipe de Evans. Entre os experimentos enviados em uma missão espacial recente, um deles envolve o cultivo de cogumelos no espaço – o que pode fornecer novas alternativas de alimentação para os tripulantes.

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