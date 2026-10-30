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Introdução Por mais de 150 anos, acreditou-se que o Grous primigenia, um grou gigante da Era Glacial, era uma espécie extinta. Um novo estudo com análise de DNA antigo de ossos fósseis revela que ele é, na verdade, uma versão maior do grou-comum moderno, sugerindo que algumas extinções podem ser alterações de tamanho de espécies ainda existentes.

Principais Tópicos





O mistério do grou gigante da Era do Gelo desvendado. Análise de DNA antigo reescreve a história de uma espécie. Grous primigenia é uma versão maior do grou-comum atual. Condições climáticas e habitat podem ter alterado o tamanho das aves. Avanços genéticos questionam registros de extinções passadas.

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Durante o século 19, arqueólogos que exploravam cavernas e pântanos europeus trouxeram à tona uma extensa coleção de animais da antiga Era do Gelo. Entre esses registros fósseis estava a descoberta do biólogo francês Alphonse Milne-Edwards, que descreveu uma espécie antiga de grou (aves de grande porte e de pescoço longo) com base em fragmentos ósseos encontrados em uma caverna no sul da França.

Esse grou gigante e ancestral, hoje extinto, foi chamado de Grus primigenia. O tamanho significativamente maior de seus ossos em comparação com os grous modernos levou a comunidade científica a acreditar que se tratava de uma espécie separada, que viveu no final da última Era Glacial, há mais de 20 mil anos. Essa conclusão perdurou por mais de 150 anos.

No entanto, um novo estudo publicado na Royal Society Open Science revelou que os ossos são, na verdade, versões maiores do grou-comum que vemos hoje na Europa. Em parceria com o Centro de Paleogenética em Estocolmo, na Suécia, a Universidade Bournemouth chegou à essa conclusão por meio da análise de amostras de DNA antigo extraídas de 18 ossos de grou da Inglaterra, País de Gales, França, Alemanha e nas Ilhas Baleares.

“Suspeitávamos que esses grandes grous representassem grous-comuns europeus modernos de maior porte”, conta John Stewart, autor do artigo. Ele acredita que o erro na identificação da espécie pode estar relacionado a diferenças entre machos e fêmeas. Os grous machos antigos eram maiores do que as aves atuais, enquanto as fêmeas daquela época tinham aproximadamente o mesmo tamanho dos machos de hoje.

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O método utilizado na época contribuiu para a confusão. Estudos anteriores se baseavam apenas no tamanho e no formato dos ossos para classificar essas aves de grande porte. Com a evolução das técnicas de sequenciamento genético, a análise de DNA é capaz de oferecer uma resposta muito mais precisa sobre a identidade desses animais.

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Mas, afinal, por que os grous atuais são menores? Stewart levanta algumas hipóteses, como as pressões seletivas causadas pela ação humana no habitat desses animais. Mudanças no meio ambiente podem ter levado a uma menor oferta de alimento ou a migrações para regiões onde a disputa por comida é maior. E, em cenários de escassez, indivíduos menores, que podem consumir menos, levam vantagem. Mas o pesquisador ressalta que ainda são necessários mais estudos para entender a questão dos grous.

“Embora seja verdade que muitas espécies de aves sejam vulneráveis ​​às ações humanas hoje em dia, é possível que tenhamos superestimado o número de extinções no passado”, diz Stewart. “Alguns desses casos podem, na verdade, representar alterações no tamanho de espécies ainda existentes.”

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Atualmente, o grou-comum pode ser encontrado em grande parte do norte da Europa, como Noruega, Suécia e Finlândia, e na porção ocidental da Ásia. Com pernas e pescoço longos, plumagem cinzenta e uma mancha vermelha característica na cabeça, eles são famosos por voar em grandes bandos organizados em formação de V durante suas migrações.

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