“Avião elétrico gastou apenas US$ 5 de energia para voar.” Não é bem assim…
Heart Aerospace X1 promete uma economia incrível. Mas seus números parecem estranhos.
O que a notícia dizia:
O X1, criado pela Heart Aerospace, fez seu primeiro voo de teste sobrevoando o interior do estado de Nova York. Ele tem capacidade para 30 passageiros e é o maior avião elétrico já construído. A viagem durou 27 minutos e, segundo a empresa, gastou apenas US$ 5 em eletricidade.
Qual é a verdade:
Nos EUA, cada 1 kilowatt/hora de eletricidade custa em média US$ 0,14 para usuários comerciais . Ou seja, com esses US$ 5 que a Heart Aerospace diz ter gasto, daria para comprar aproximadamente 35 kilowatts/hora.
Essa quantidade de energia equivale, em termos mecânicos, a apenas 47,5 cavalos de força contínua – metade do alcançado pelo motor de um carro popular. Parece pouco para um avião como o X1, que tem 32 metros de comprimento e pesa 11 toneladas.