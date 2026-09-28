“Avião elétrico gastou apenas US$ 5 de energia para voar.” Não é bem assim…

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Introdução O avião elétrico X1, da Heart Aerospace, realizou seu voo inaugural sobre Nova York. A empresa divulgou um custo de apenas US$ 5 em eletricidade para 27 minutos. No entanto, uma análise da VEJA revela que essa quantia de energia seria insuficiente para mover uma aeronave de 11 toneladas. Entenda a verdade por trás da economia.

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O avião elétrico X1 da Heart Aerospace fez seu primeiro voo. Com capacidade para 30 passageiros, é o maior avião elétrico já feito. A empresa alegou ter gastado apenas US$ 5 em eletricidade no voo de 27 minutos. Cálculos indicam que US$ 5 geram pouca energia para um avião de 11 toneladas. A energia seria equivalente a metade do motor de um carro popular.

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O que a notícia dizia:

O X1, criado pela Heart Aerospace, fez seu primeiro voo de teste sobrevoando o interior do estado de Nova York. Ele tem capacidade para 30 passageiros e é o maior avião elétrico já construído. A viagem durou 27 minutos e, segundo a empresa, gastou apenas US$ 5 em eletricidade.

Qual é a verdade:

Nos EUA, cada 1 kilowatt/hora de eletricidade custa em média US$ 0,14 para usuários comerciais . Ou seja, com esses US$ 5 que a Heart Aerospace diz ter gasto, daria para comprar aproximadamente 35 kilowatts/hora.

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Essa quantidade de energia equivale, em termos mecânicos, a apenas 47,5 cavalos de força contínua – metade do alcançado pelo motor de um carro popular. Parece pouco para um avião como o X1, que tem 32 metros de comprimento e pesa 11 toneladas.