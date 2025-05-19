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Ciência

Bactéria desconhecida é descoberta em estação espacial chinesa

O micróbio Niallia tiangongensis é uma bactéria resistente que pode se transformar em esporo e adormecer quando o ambiente fica desfavorável.

Por Eduardo Lima 19 Maio 2025, 18h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h21
Fotografia da Estação Espacial Chinesa Tiangong.
 (Wikimedia Commons/Reprodução)
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Bactéria desconhecida é descoberta em estação espacial chinesa Priorizar nos meus resultados Google

Uma nova espécie de bactéria foi descoberta investigando uma cápsula espacial que esteve a bordo da estação espacial chinesa Tiangong. Esse microrganismo, batizado como Niallia tiangongensis em homenagem ao local em que foi encontrado, tem características que podem ajudá-lo a sobreviver em condições ambientais estressantes – como uma estação espacial a quase 390 quilômetros acima da Terra.

Niallia tiangongensis foi descoberta por pesquisadores do Instituto de Engenharia de Sistemas de Espaçonaves de Pequim e do Grupo de Biotecnologia Espacial do Programa Shenzhou, que organiza as missões espaciais tripuladas da China.

Estudar essa e outras bactérias parecidas é essencial para proteger a saúde dos astronautas e garantir a funcionalidade de longo prazo das espaçonaves.

As amostras das bactérias avaliadas pelos pesquisadores foram coletadas numa cabine utilizada pelos tripulantes da missão Shenzhou-15, que passaram 186 dias na estação Tiangong.

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Essa nova espécie de bactéria encontrada na casa provisória dos astronautas foi descrita em um estudo publicado no International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology.

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Bactérias resistentes

A espécie inédita de bactéria descoberta na cápsula da estação espacial chinesa é uma prima próxima da Niallia circulans, um micróbio que habita o solo e poucos anos atrás foi reposicionado na árvore da vida.

Os cientistas pensavam que o microrganismo pertencia ao gênero Bacillus, mas mudaram sua classificação taxonômica a partir de 2020, integrando-a ao novo gênero Niallia.

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Os microrganismos em forma de bastonete do gênero Niallia se assemelham às bactérias Bacillus por empacotar toda sua composição química essencial em esporos resistentes.

Essas células estão prontas para sobreviver a condições ambientais complicadas e ficar dormentes até o momento seguro para voltar a viver tranquilamente como bactérias.

Não dá para ter certeza se a N. tiangongensis evoluiu na estação espacial Tiangong ou se ela chegou lá como esporo e começou a se desenvolver centenas de quilômetros acima da Terra.

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Ela foi encontrada na cabine ocupada pelos três astronautas da missão Shenzhou-15, que dividiram Tiangong com os integrantes da Shenzhou-14. Dá uma olhada nos astronautas dentro da estação:

Fotografia do primeiro encontro de duas equipes de astronautas chineses (Shenzhou 14 e 15) em Tiangong em 30 de novembro de 2022.
(Wikimedia Commons/Reprodução)

O que os cientistas descobriram sobre a espécie é que ela tem uma habilidade única de metabolizar gelatina para conseguir nitrogênio e carbono.

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Isso ajuda as N. tiangongensis a criar uma camada protetora de biofilme  uma comunidade organizada de várias bactérias – para servir de bunker quando as condições ambientais ficarem complicadas.

Por outro lado, essa bactéria encontrada na estação espacial de Tiangong parece ter perdido a capacidade de metabolizar outras substâncias para garantir energia que são o arroz-e-feijão de suas primas aqui na Terra.

Isso mostra uma diversidade antes desconhecida entre os microrganismos do gênero Niallia.

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Os cientistas ainda não sabem se essa nova bactéria é um perigo para a saúde dos astronautas da estação Tiangong, e querem continuar estudando a nova espécie. Sua prima, a Niallia circulans, pode causar infecção generalizada em pacientes imunocomprometidos. Não dá para ignorar esses micróbios, seja na Terra ou no espaço.

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